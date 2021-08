Aktif Bantu Tangani Covid-19, Diganjar Penghargaan

BERKONTRIBUSI secara aktif dalam penanggulangan pandemi covid-19 melalui berbagai kegiatan CSR, SiCepat Ekspres meraih penghargaan Top CSR Of The Year 2021 dari infobrand.id pada Kamis (19/8) kemarin. Penghargaan diterima secara simbolis oleh Wiwin Dewi Herawati selaku Chief Marketing Officer SiCepat Ekspres dalam Virtual Awarding Ceremony yang diselenggarakan melalui Live Zoom.

Ajang penghargaan Top CSR Of The Year 2021 ini diberikan kepada SiCepat Ekspres atas kontribusi yang dilakukan melalui kegiatan Corporate Social Responsibility (CSR) dalam memberikan manfaat dan dampak positif baik secara ekonomi, kesehatan, dan sosial bagi masyarakat khususnya dalam situasi pandemi covid-19 saat ini. SiCepat Ekspres menjadi salah satu perusahaan terbaik dari total 300 perusahaan yang ikut serta dalam penilaian yang fokus pada CSR Concept, CSR Impact, dan CSR Donation Value.

“Penghargaan Top CSR Of The Year 2021 ini merupakan apresiasi sekaligus motivasi bagi kami untuk dapat terus berkontribusi memberikan manfaat bagi masyarakat. Terlebih dalam situasi pandemi saat ini di mana masyarakat membutuhkan uluran tangan serta kolaborasi banyak pihak untuk bersama-sama menanggulangi covid-19,” ungkap CEO SiCepat Ekspres The Kim Hai dalam keterangan resmi yang diterima belum lama ini.

Sejak 2020 kemarin, SiCepat Ekspres terus berkontribusi aktif melalui program CSR terutama dalam upaya penanggulangan covid-19 dengan mengalokasikan dana hingga Rp20 miliar. Disamping itu, SiCepat Ekspres mendukung Gerakan Memakai Masker Gratis dengan mendistribusikan lebih dari 3,6 juta masker secara gratis ke masyarakat.

Serta tahun ini, SiCepat Ekspres melanjutkan kontribusinya dalam penanggulangan covid- 19 dengan menjadi partner ekslusif dalam pengiriman obat dan vitamin gratis program Telemedisin bersama Kementerian Kesehatan RI. Kemudian, SiCepat Ekspres telah menyalurkan bantuan 1.001 kasur untuk menunjang fasilitas isolasi terkendali Pemprov DKI Jakarta dan alat kesehatan ke 31 RS Darurat di wilayah Jakarta dengan total dana lebih dari Rp2 miliar.

Selain berkolaborasi dengan instansi Pemerintah, SiCepat Ekspres telah melakukan kegiatan CSR dengan turun langsung ke masyarakat dalam penyaluran paket sembako, alat protokol kesehatan, dan beasiswa pendidikan bagi masyarakat yang terdampak pandemi covid-19, serta mendukung pembangunan sekolah di NTT dan NTB. (R-3)