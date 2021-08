Vaksin Nusantara Masuki Uji Klinik Fase Ketiga

VAKSIN Nusantara sudah siap masuk uji klinik fase ketiga. Hal itu tertera dalam jurnal Preventive Dendritic Cell Vaccine, AV-COVID-19, in Subjects Not Actively Infected With COVID-19 yang dipublikasikan clinicaltrials.gov.

"Kita sekarang sudah siap masuk fase ketiga," ujar mantan Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto, penggagas vaksin Nusantara di Jakarta, Selasa (24/8).

Dari deskripsi di laman tersebut disebutkan bahwa ini adalah uji klinis acak tersamar ganda fase 2 yang menguji vaksin anti-SARS-CoV-2 COVID-19 (AV-COVID-19), yang dibuat di lokasi menggunakan kit pendukung vaksin PT AIVITA Biomedika Indonesia untuk pencegahan infeksi covid-19.

Produk ini adalah vaksin pribadi khusus subjek yang terdiri dari sel dendritik autologus dan limfosit (DCL) yang sebelumnya diinkubasi dengan sejumlah protein lonjakan SARS-CoV-2 (protein S), terbukti aman dalam studi fase 1 juga dilakukan di Indonesia.

Dalam studi fase 2 ini, kemanjuran dinilai melalui peningkatan respons sel T spesifik protein S dengan membandingkan hasil sebelum dan sesudah vaksinasi. Keamanan dikonfirmasi melalui nilai laboratorium, observasi dan pelaporan pasien secara teratur.

Uji klinis vaksin Nusantara tersebut merupakan kolaborasi antara RSPAD Gatot Subroto, Jakarta, RS Kariadi, Semarang dan PT AIVITA Biomedika Indonesia. (RO/O-2)