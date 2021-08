AE06-APAEC 2016-2025 Tahap II Dukung Pengembangan Energi Berkelanjutan

OUTLOOK Energi ASEAN ke-6 (the 6th ASEAN Energy Outlook/AEO6) dan Rencana Aksi ASEAN untuk Kerja Sama Energi (The ASEAN Plan of Action for Energy Cooperation/APAEC) 2016-2025 Tahap II mendukung penuh pengembangan energi yang berkelanjutan di kawasan Asia Tenggara.

Direktur Eksekutif ASEAN Center for Energy (ACE) Dr Nuki Agya Utama mengatakan Outlook Energi ASEAN ke-6 memberi gambaran umum tentang situasi energi saat ini dengan beberapa kemungkinan skenario yang dibuat oleh beberapa pembuat kebijakan dan pemangku kepentingan lainnya. Outlook ini juga berisi tentang kemungkinan kondisi energi pada 2040 dan berbagai kemungkinan upaya untuk menjadikan kawasan ASEAN menjadi lebih tangguh di bidang energi, dan untuk memungkinkan keterjangkauan dan keberlanjutan energi.

"Outlook ini menyajikan skenario perbandingan dasar, perencanaan energi saat ini, lebih banyak implementasi pada target energi baru terbarukan (EBT) dan efisiensi energi (EE), serta implementasi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan nomor 7 (SDG7)," kata Nuki dalam Konferensi

Pers secara virtual, Kamis (18/8).

Penasihat Kerja Sama Pengembangan, Kedutaan Jerman-ASEAN, Oliver Hoppe, menilai bahwa AEO6 merupakan wujud kerja sama yang nyata dari berbagai pakar energi di kawasan tersebut. "Publikasi yang sangat relevan ini merupakan hasil penelitian dan pengembangan bersama yang luar biasa oleh berbagai pakar energi yang disegani di kawasan ini. Oleh karena itu, kami ingin mengucapkan terima kasih kepada ASEAN Centre for Energy (ACE), Negara-negara Anggota ASEAN, serta Stockholm Environment Institute (SEI), atas kerja sama mereka yang bermanfaat dan luar biasa ini," kata Oliver.

AEO6 dikembangkan ACE bekerja sama dengan Deutsche Gesellschaft Internationale Zusammenarbeit (GIZ) atas nama Kementerian Federal Jerman untuk Kerja Sama Ekonomi dan Pembangunan (BMZ), melalui Program Energi ASEAN-Jerman (ASEAN-German Energy Programme/AGEP) Tahap II, selain juga mendapat dukungan dari negara-negara anggota ASEAN.

AEO6 merupakan publikasi unggulan untuk menunjukkan minat negara negara anggota ASEAN dalam memahami tren dan situasi energi saat ini. AEO6 juga mendukung pengembangan energi berkelanjutan di negara-negara anggota ASEAN.

AEO6 mencerminkan keinginan negara-negara anggota ASEAN untuk mempelajari situasi energi saat ini dan mengeksplorasi berbagai peluang dan kemungkinan di masa mendatang. Outlook tersebut juga mengkaji cara bagaimana kawasan tersebut dapat memenuhi pertumbuhan ekonomi dan kebutuhan energi penduduknya hingga Tahun 2040, termasuk berbagai cara di masa mendatang dan implikasinya terhadap ketahanan energi, pembangunan sosial-ekonomi, dan lingkungan. (Ant/OL-15)