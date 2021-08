Brand Antiseptik Lokal Ajak Masyarakat Indonesia Turut Selamatkan Bumi

KESADARAN terhadap kepedulian lingkungan dan upaya penyelamatan bumi dari kerusakan ulah manusia terus digaungkan. Masyarakat yang peduli dengan gerakan Go Green terus meningkat.

Seiring dengan meningkatnya kesadaran Go Green, produk yang diproduksi pun dikaitkan atau turut mengampanyekan peduli lingkungan. Tak mengherankan, produk dari mancanegara yang mengampayekan Go Green atau peduli terhadap satwa sudah banyak.

Kini bertepatan dengan HUT ke-16, sebuah brand antiseptik lokal dr soap juga mengampanyekan dengan mengajak masyarakat di Tanah Air untuk lebih peduli terhadap kelestarian bumi.

Salah satunya dengan membuat film kampanye What We Save Now, Will Save Us Later | dr soap®️ Heals Earth yang didukung Nadine Alexandra, seorang aktor dan aktivis. Selain itu, film kampanye melibatkan sejumlah komunitas peduli lingkungan yaitu Jakarta Vegan Guide, Lyfe With Less, dan Sebumi.

Selain itu, dr soap juga meluncurkan program Return & Earn berkolaborasi dengan Rekosistem sebagai manajemen pengelolaan sampah ramah lingkungan.

Hal itu agar konsumen dapat dengan mudah mengembalikan kemasan bekas produk plastik dan kertas. Salah satunya dengan menyediakan dropbBox yang disediakan di beberapa area sekitar Jakarta dan Surabaya.

Kegiatan tersebut merupakan salah satu upaya dr soap agar masyarakat bisa makin teredukasi dan membuat bumi menjadi lebih baik.

Selain drop box, dr soap dan Rekosistem juga menyediakan jasa penjemputan sampah ke rumah masing-masing konsumen yang bebas biaya dan konsumen juga akan mendapatkan reward yang menarik untuk pengembalian kemasan bekas produk dr soap®️ atau pun brand lain.

"Moto kami yaitu sebagai a life saver, dan mimpi kami adalah menjadi top of mind untuk basic daily hygiene needs di seluruh lapisan masyarakat Indonesia," kata Eunike Selomith, Co-founder dr soap dalam keterangan tertulis, Rabu (18/8).

Menurut Eunike, dr soap menawarkan lebih dari sekadar bisnis, tetapi pengalaman yang konsisten. Kemasan produk juga dibuat dari bahan-bahan premium dikemas dengan desain yang unik dan konsepnya yang menarik.

"Kami berkomitmen untuk menjadi sustainable brand yang selaras dengan nilai perusahaan yaitu creativity, safety, sustainability," ujarnya.

Produk dr soap menggunakan formulasi ramah lingkungan dengan klaim halal, plant- based & laboratory made ingredients, cruelty-free, paraben-free dan tidak mengandung bahan kimia berbahaya.

Co-founder dr soap lainnya, Joycellynne Stefanie menambahkan bahwa “kita sadar bahwa consumer sekarang lebih tertarik dengan opsi sustainable yang membawa manfaat baik terhadap aspek lingkungan, sosial dan ekonomi.’

“Kami memahami cara memadukan antara kreativitas dengan sustainability, dengan menciptakan desain yang sangat menarik serta kompatibel dan lebih menghargai lingkungan," ujarnya.

dr soap salah satu brand lokal kebanggaan Indonesia, berharap campaign yang ia miliki dapat membantu pengurangan sampah plastik dan semua orang bisa lebih bijak lagi dalam berkonsumsi dan melakukan hal-hal kecil menuju perubahan yang besar untuk kelestarian bumi ini.

Berikut tagline dr soap dalam kampanye ini adalah “Alam tak lagi teduh, pijak kaki menapak bumi kita, butuh sembuh untuk tetap menjadi rumah.” (RO/OL-09)