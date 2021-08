Indonesia Raih Penghargaan di Pameran Wisata Tiongkok

INDONESIA meraih penghargaan dari ajang Xian Silk Road International Tourism Expo (XSRITE) 2021 di Xian, Tiongkok.

"Indonesia meraih dua penghargaan sekaligus dari ajang tersebut," kata Duta Besar RI untuk Tiongkok Djauhari Oratmangun di Beijing, Rabu (18/8).

Dalam ajang pameran pariwisata internasional tersebut, Indonesia mendirikan paviliun Nusantara.

Penghargaan The Best Popular Pavilion Award dan The Best Organized Booth berhasil diraih Indonesia dari pameran yang digelar di ibu kota Provinsi Shaanxi di wilayah barat daratan Tiongkok itu.

Paviliun Indonesia memutar video promosi lima destinasi wisata, yakni Danau Toba, Likupang, Borobudur, Mandalika, dan Labuan Bajo.

Bali, yang sangat populer di kalangan wisatawan Tiongkok, juga tidak luput dari kegiatan promosi.

Produk unggulan dari Indonesia lainnya seperti kopi dan makanan ringan turut pula dipajang di paviliun Nusantara.

XSRITE merupakan ajang pameran pariwisata internasional berskala besar di Tiongkok, yang telah diselenggarakan sejak 2014.

Pameran tahun ini yang mengambil tema "Opening and Innovating Silk Road, Tourism and Cultural Simbiosis" itu diikuti 15 negara dan 800 vendor pariwisata di Tiongkok. (Ant/OL-1)