Moeldoko Akui Stok Vaksin Terbatas, Aglomerasi Jadi Prioritas

KEPALA Staf Presiden Moeldoko mengakui bahwa stok vaksin jadi yang siap disuntikkan kepada masyarakat masih terbatas.

Oleh karena itu, prioritas vaksinasi untuk saat ini masih dilakukan di wilayah aglomerasi atau yang memiliki tingkat penularan tinggi seperti Jawa dan Bali.

"Wilayah aglomerasi menjadi target karena di situ pergerakan ekonomi cukup tinggi," ujar Moeldoko di Rumah Sakit Darurat Covid-19 Wisma Atlet, Jumat (6/8).

Kendati demikian, ia mengatakan pemerintah akan segera kedatangan sekitar 183 juta dosis vaksin pada kurun September hingga Desember.

Secara rinci, Moeldoko menyebut, pada September akan tiba vaksin sebanyak 70 juta dosis, Oktober 40 juta dosis, November 35 juta dosis, dan Desember 38 juta dosis.

"Dengan modal Ini nanti target presiden dari 1 juta per hari, ke dua juta per hari, sampai 5 juta per hari. Jadi sabar sebentar. Sebentar lagi akan datang vaksinnya," tandas mantan panglima TNI itu.(OL-4)