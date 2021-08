Tahun Ajaran Baru di Tengah Pandemi, Pahamify Bantu Efektifkan Pembelajaran Daring

PELAJAR di seluruh Indonesia kembali menjalani tahun ajaran baru secara daring di tengah situasi pandemi. Tak dapat dipungkiri, sekolah daring memang memiliki tantangan tersendiri, baik untuk anak maupun orang tua dan guru yang mendampingi.

Berbagai riset menyebutkan bahwa kurang optimalnya kegiatan belajar mengajar secara jarak jauh yang meliputi keterbatasan sumber daya, pengawasan, serta interaksi efektif selama proses belajar berisiko menimbulkan learning loss.

The Education and Development Forum (2020) mendefinisikan learning loss sebagai situasi peserta didik kehilangan pengetahuan dan keterampilan baik umum atau khusus atau kemunduran secara akademis, yang terjadi karena kesenjangan berkepanjangan atau ketidakberlangsungannya proses pendidikan

Mendukung efektivitas proses pembelajaran siswa dari rumah, PT Pahami Cipta Edukasi, pengelola platform teknologi edukasi, Pahamify, hadir dengan sederet program dan promo cashback menarik dalam kampanye ‘Back to School’.

Chief Executive Officer (CEO) Pahamify Syarif Rousyan Fikri mengatakan, pihaknya memahami kegiatan belajar-mengajar secara daring ini menjadi hal yang baru bagi sebagian masyarakat Indonesia. Di tahun kedua pembelajaran jarak jauh, Pahamify hadir menemani dan memberikan semangat baru bagi siswa di seluruh Indonesia serta guru dan orang tua yang berperan besar dalam mewujudkan cita-cita anak.

'Kami harap serangkaian program ‘Back to School’ dari Pahamify dapat menjadi solusi sekaligus stimulus dalam mendukung kegiatan belajar dan mengajar sehingga #SemuaBisaSemuaPaham," katanya dalam keterangan tertulism

Masih dalam rangkaian ‘Back to School’, belum lama ini Pahamify memberikan akses gratis video belajar bagi guru dan siswa SMA di Indonesia setiap Senin-Jumat pukul 07.00-13.00 WIB. Selain bisa dimanfaatkan sebagai pelajaran tambahan bagi siswa, video materi ini juga bisa digunakan sebagai materi ajar oleh guru. Sehingga, guru tidak perlu pusing mencari dan membuat materi pembelajaran yang menarik dan seru serta bisa lebih fokus pada pembahasan materi di kelas.

Guna semakin menunjang efektivitas belajar di rumah, Pahamify menyediakan webinar dan Live Class Demo gratis untuk membantu orang tua dan guru mempersiapkan pendampingan maksimal selama tahun ajaran baru 2021. Tidak ketinggalan, sederet talk show inspiratif juga hadir untuk meningkatkan semangat dan motivasi belajar siswa.

Lebih dari itu, ‘Back to School’ juga menawarkan promo yang berlangsung sepanjang 8 Juli-16 Agustus 2021, meliputi cashback 100% setiap transaksi menggunakan ShopeePay untuk Paket Persiapan Ujian Tulis Berbasis Komputer (UTBK), Paket Belajar, serta Paket Try Out. Pahamify juga menyediakan fitur baru yang dapat diakses secara gratis oleh siswa untuk mengatur jadwal dan riwayat belajar dalam persiapan UTBK. (RO/OL-7)