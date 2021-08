Usia Kehamilan 12 Minggu Bisa Vaksin

DOKTER Spesialis Obstetri Ginekologi, Rudi Simanjuntak menyebutkan umur kandungan bagi ibu hamil yang ingin melakukan vaksinasi minimal harus 12 minggu.

"Ibu hamil yang mau vaksin sebaiknya usia kehamilan 12 minggu dan maksimal berumur 33 minggu. Tentunya harus dengan konsultasi dan pengawasan dokter terkait," kata Rudi saat dihubungi, Selasa (2/8).

Meski usia kehamilan sudah masuk kategori, namun tak semua ibu hamil dapat melakukan vaksinasi harus dilihat dulu apakah ibu memiliki penyakit penyerta atau tidak. Bagaimana konsultasi dari dokternya.

"Dan syaratnya ibunya tidak ada penyakit penyerta seperti hipertensi, kekentalan darah, autoimun atau penyakit penyerta lainnya," ujarnya.

Diketahui manfaat vaksin yang disuntikkan kepada ibu hamil dan menyusui bisa menyalurkan antibodi atau kekebalan tubuh kepada bayi serta membantu sang ibu untuk memproteksi diri terinfeksi virus covid.

Melihat urgensi kasus covid yang semakin ganas terutama varian delta maka ibu hamil dan menyusui disarankan untuk melakukan vaksinasi.

Saat ini Perkumpulan Obstetri dan Ginekologi Indonesia (POGI) sudah merekomendasikan vaksinasi untuk ibu hamil dan menyusui.

organisasi dunia seperti Centers for Disease Control (CDC), World Health Organization (WHO), Royal College of Obstetricians and Gynaecologists (RCOG) dan lainnya sudah merekomendasikan vaksin untuk ibu hamil. Hal itu juga yang menjadikan POGI merekomendasikan hal tersebut. (OL-6)