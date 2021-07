Target 1 Juta Vaksinasi Per Hari belum Tercapai, Luhut Malah Tambah Target jadi 2 Juta

MENTERI Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan mengaku optimis bisa mencapai target 2 juta suntikan vaksin per hari pada Agustus.

Menurutnya, upaya itu akan terealisasi bila target stok vaksin pada Agustus nanti tersedia sebanyak 50 juta dosis,

"Saya kira target 2 juta suntikan vaksin per harinya bisa tercapai pada awal Agustus ini," tulisnya dalam akun Instagram @luhut.pandjaitan, Kamis (29/7).

Mengutip catatan Our World in Data, rata-rata tujuh harian vaksinasi di Indonesia per 27 Juli 2021 adalah 732.901 dosis/hari. Pernah rata-rata tujuh harian ini menembus di atas 1 juta dosis/hari. Namun itu hanya bertahan dua hari, setelahnya turun lagi.

Berdasarkan data Kementerian Kesehatan, pemerintah telah menyuntikkan sebanyak 62,48 juta dosis vaksin Covid-19 ke seluruh warga per 25 Juli. Untuk dosis pertama presentasenya baru mencapai 16,5% target, sedangkan dosis kedua sebesar 6,6% target.

Selain berfokus pada program vaksinasi dalam menekan penularan covid-19, Luhut yang bertindak sebagai koordinator PPKM, memerintah seluruh K/L terkait dan pemda untuk menggalakkan 3T (testing, tracing, dan treatment).

"3T ini minimal ke delapan orang yang memiliki kontak erat dengan penderita Covid-19," kata Luhut.

Untuk mekanismenya, dia ingin dilakukan secara kombinasi, yakni lewat digital dan memasifkan kerja penanganan di lapangan yang hasilnya akan terintegrasi dalam sebuah sistem yang padu.

"Dengan masifnya pelaksanaan testing dan tracing seperti itu, diperkirakan kasus konfirmasi harian akan tinggi karena kapasitas testing yang meningkat," ujar Luhut.

Luhut juga mengatakan pasien yang terkonfirmasi positif dan kontak erat akan dibawa ke tempat isolasi terpusat yang telah disiapkan lengkap dengan fasilitasnya. Fasilitas tersebut yaitu 49.000 bed isolation, oksigen, obat-obatan, dan perawatan penunjang lainnya sesuai standar WHO.

Pemerintah, kata Luhut, terus berupaya meningkatkan kapasitas 3T. Ia juga meminta partisipasi masyarakat dengan cara mematuhi protokol kesehatan dan mengikuti vaksinasi.

“Jika saat ini kami yang duduk di pemerintahan sedang mengejar pelaksanaan 3T, saya berharap seluruh masyarakat Indonesia bisa membantu kami dengan lebih disiplin lagi menerapkan protokol kesehatan dan mengikuti vaksinasi agar kehidupan dan aktivitas kita bisa normal kembali seperti sedia kala,” pungkasnya. (Ant/OL-8)