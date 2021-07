Konduktor Avip Priatna Dapat Penghargaan dari Pemerintah Austria

Konduktor paduan suara dan orkestra, Avip Priatna, mendapat penghargaan tertinggi dari Pemerintah Republik Austria berupa Medali Emas The Decoration of Honour in Gold for Services to the Republic of Austria atau Order of Merit of the Austrian Republic (Ehrenzeichen für Verdienste um die Republik Österreich).

Penghargaan ini diperoleh Avip berkat kiprahnya yang aktif dalam membina kerja sama dan pertukaran budaya antara Indonesia dan Austria, sekaligus mempromosikan Austria sebagai negara Musik dan Budaya, termasuk membantu musisi-musisi dan artis-artis Austria untuk tampil di Indonesia serta sebaliknya.

Avip konsisten menyelenggarakan konser-konser musik di Indonesia bersama kelompok orkes dan paduan suara bimbingannya yang kerap mengangkat karya-karya komponis Austria serta menjalin komunikasi yang erat antara Indonesia dan Austria melalui Kedutaan Besar Republik Austria di Jakarta.

"Merupakan suatu kebanggaan bagi saya diberi kepercayaan oleh Pemerintah Republik Austria untuk menerima penghargaan ini, sebuah kejutan yang luar biasa," ujar Avip dalam keterangan resminya dikutip pada Rabu (28/7).



Penghargaan ini menjadi pendorong semangat bagi Avip untuk terus mengembangkan musik klasik dan paduan suara yang bisa dinikmati banyak orang, khususnya untuk generasi muda agar lebih dekat dengan musik simfoni, baik simfoni orkestra maupun simfoni lokal.

"Semoga penghargaan ini dapat menginspirasi masyarakat Indonesia untuk turut serta mengharumkan nama bangsa dan negara kita di bidang keahliannya masing-masing, serta dapat menjadi angin segar bagi bangsa Indonesia," kata Avip.

Berangkat dari hal tersebut, Avip juga dianggap sebagai Duta Budaya (Cultural Ambassador) Negara Austria di Indonesia. Prestasi yang membanggakan ini mendapat apresiasi dari Bakti Budaya Djarum Foundation, yang senantiasa meningkatkan kecintaan dan apresiasi masyarakat terhadap kekayaan budaya Indonesia.

Bakti Budaya Djarum Foundation juga kerap mendukung insan kreatif untuk terus berkarya, menggali potensi, mengembangkan dan melestarikan keindahan, serta keragaman budaya Indonesia.

"Avip Priatna senantiasa mengukir prestasi dengan beragam penghargaan bagi dirinya maupun kelompok musik yang didirikannya seperti Jakarta Concert Orchestra (JCO), Batavia Madrigal Singers (BMS), dan juga The Resonanz Children’s Choir (TRCC). Kami harap, prestasinya dapat membangkitkan semangat masyarakat Indonesia untuk turut serta mengharumkan nama bangsa Indonesia dan mengukir prestasi, baik di dalam maupun di luar negeri," ujar Renitasari Adrian, Program Director Bakti Budaya Djarum Foundation. (Ant/OL-12)