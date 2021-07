Telkom University Hadirkan Program Studi Magister Sistem Informasi Terbaik di Indonesia

TELKOM University telah membuka Program Studi (Prodi) Magister Sistem Informasi pada tahun ini. Prodi ini banyak membahas computingscience dengan memadukan manajemen dan operasional berbasis teknologi pada sebuah sistem organisasi dan sosial dengan memperhatikan perkembangan inovasi dan kebutuhan pasar.

Dengan visi utamanya ‘Pada tahun 2025 menjadi Program Studi Magister Sistem Informasi terbaik di Indonesia dengan menyelenggarakan kegiatan Tridarma Perguruan Tinggi yang bersinergi dengan permasalahan industry dan kebutuhan start-up untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang berbasis Sistem Informasi dengan berpedoman pada nilai-nilai Pancasila’, Prodi ini menawarkan peluang yang sangat luas bagi mahasiswa. Baik dalam hal meningkatkan kompetensi dan juga kesiapan dalam berusaha dan bekerja. Sementara itu, dengan, misi ‘Menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran lulusan yang berkualitas yang berdasarkan aspek Digital Transformation and Governance dengan berpedoman pada nilai-nilai Pancasila’, sehingga akan memberikan keunggulan inovatif dan kompetitif bagi mahasiswa dalam praktik dan aplikasi di industri nantinya.

Muharman Lubis, Ph.D.IT selaku Ketua Prodi Magister Sistem Informasi menjelaskan beberapa keunggulan secara detail berbanding dengan Prodi yang ditawarkan oleh kampus yang lain. “Selama proses perkuliahan, standar yang disusun dalam proses pengajaran akan menyesuaikan dengan konten dan material dari beberapa asosiasi profesi yang bergerak dalam bidang sistem informasi berdasarkan standar sertifikasi seperti ISACA dan PMI. Selain itu, standar kurikulum juga diselaraskan dengan akreditasi nasional Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) dan Asosiasi Pendidikan Tinggi Informatika dan Komputer (APTIKOM), serta merujuk kepada standar internasional ABET dengan melakukan pemetaan berbasis PO (Program Outcomes) – LO (Learning Outcome).” jelasnya.

“Untuk memberikan kesempatan yang besar bagi mahasiswa maka Prodi Magister Sistem Informasi di Telkom University juga mengakomodasi konsep Kampus Merdeka dengan memberikan pilihan skema pembelajaran kepada mahasiswa melalui WRAP Enterpreneuship, WRAP Researchship dan WRAP Internship yang dilengkapi dengan sertifikasi internasional Database and Security Specialist atau IS Consultant. Semetara itu, tugas mata kuliah yang diberikan kepada mahasiswa juga disesuaikan dengan permasalahan nyata yang dihadapi oleh industri terkait atau studi kasus berbasis active and participation learning,” lanjut Muharman.

Selama proses perkuliahan, pengajaran akan dilakukan secara interaktif dan aplikatif melalui CeLOE (Center for e-Learning and Open Education) Learning Management System, yang akan dikombinasikan dengan kuliah umum dengan narasumber dari praktisi dan juga kunjungan industry dengan memanfaatkan jejaring yang luas dari BUMN dan start-up hasil inkubasi Bandung Techno Park (BTP) di bidang sistem informasi. Sedangkan, konsentrasi peminatan yang dapat dipilih oleh mahasiswa antara lain Digital Governance, Digital Enterprise, Digital Business, dan Digipreneurship yang akan disediakan melalui beberapa mata kuliah pilihan (elective) yang dapat memberikan fleksibilitas dan motivasi dalam memahami masalah secara lebih mendalam.

Untuk jadwal perkuliahan, calon mahasiswa tidak perlu kuatir karena dapat menyesuaikan dengan memilih waktu berdasarkan kelas Reguler pada hari Senin sampai Kamis atau memutuskan kelas Executive yang diadakan di hari Jumat dan Sabtu.

Muharman Lubis juga mengatakan bahwa Prodi magister sistem informasi benar-benar memperhatikan jenjang karier bagi lulusannya dengan melihat perkembangan era digitalisasi yang sangat cepat dengan membina dan mengembangkan jejaring bukan hanya dengan industry dan akademisi tetapi juga melalui almamater dari Universitas Telkom secara menyeluruh. Oleh karenanya, fokus pembinaan karakter, keahlian analisa dan kemampuan komunikasi yang baik berdasarkan kompetensi tata kelola data korporasi harus dilakukan secara rutin dalam membentuk pribadi yang tangguh dan percaya diri. Hal ini akan dilakukan melalui semua mata kuliah yang diajarkan di Prodi ini, baik mata kuliah wajib ataupun pilihan.

“Sejalan dengan fokus prodi Sarjana Sistem Informasi yang terkait dengan penambangan bisnis data, beberapa mata kuliah magister juga disinergikan sehingga proses pembelajaran menjadi lebih mudah dengan lebih mengkedapan kepada praktik dan diskusi yang tentunya berpijak pada best practice yang ada sesuai konsep IT as enabler sebagai kerangka kerjanya,” lanjutnya lagi.

Dengan dibukanya Prodi Magister Sistem Informasi ini, diharapkan mampu mewujudkan impian mahasiswa untuk belajar pada jenjang lanjutan untuk memperoleh kecerdasan dalam menapaki langkah besar ke depannya untuk bekerja dan berprestasi dengan mendapatkan kehidupan yang layak sesuai amanah konstitusi undang-undang Negara Republik Indonesia. Sehingga, bakti dan usaha yang tanpa pamrih sangat diperlukan oleh segenap pihak, dimana secara umum Telkom University telah menyatakan sangat berkomitmen penuh untuk mewujudkannya sebagai bagian yang terintegrasi dan sakral, bentuk pengabdian kepada bangsa dan Negara tercinta Indonesia. Juga, demi kontribusi yang harus dilakukan oleh institusi pendidikan secara berkelanjutan demi mencerdaskan kehidupan bangsa. (RO/OL-10)