Universitas Pancasila Gelar Vaksinasi Covid-19 Tahap Kedua

SETELAH menggelar vaksinasi Covid-19 tahap pertama pada 21 Juni-18 Juli, Universitas Pancasila (UP) melanjutkan program vaksinasi tahap kedua mulai 21 Juli-5 Agustus mendatang. Program vaksinasi ini akan berlangsung di Aula Masjid At-Taqwa, Lenteng Agung, Jakarta Selatan.

"Universitas Pancasila siap dan mendukung kebijakan pemerintah dalam percepatan program vaksinasi Covid-19. Kegiatan vaksinasi yang kami lakukan juga merupakan kewajiban bidang pengabdian sosial perguruan tinggi pada masyarakat disamping bidang pendidikan dan penelitian," jelas Ketua Sentra Vaksinasi Covid 19 UP yang juga Wakil Dekan 3 Fakultas Farmasi UP, Dr Ni Made Dwi Sandhiutami dalam keterangannya, Selasa (20/7).

Vaksinasi Covid-19 tahap pertama yang dilakukan UP, diikuti 10 ribu peserta. "Selama pelaksanaan program vaksinasi, kami menerapkan protokol kesehatan dengan ketat," ungkap Ni Made.

Lebih jauh, Ni Made menjelaskan, program vaksinasi UP menyasar keluarga besar Sivitas Akademika UP dan masyarakat umum. "Kegiatan vaksinasi berlangsung pukul 08.00 hingga 16.00. Pelaksanaan vaksinasi covid-19 di UP dilakukan oleh tim klinik UP, TNI dan Polri, serta tenaga kesehatan terdiri yang terdiri dari dokter dan perawat," jelasnya.

Di sisi lain, sentra vaksinasi Covid-19 UP Tahap I mendapat respon positif warga. "Pelayanannya cepat dengan alur yang jelas," ucap Agung Setya Budi Utomo, warga RW 19 Jagakarsa, Jakarta Selatan. (RO/OL-15)