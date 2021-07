Serunya Menikmati Berbagai Promosi di Aviary Bintaro Selama Juli

SETELAH ditetapkannya Pembatasan Pergerakan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat yang bertujuan menekan angka penyebaran kasus covid-19 di Indonesia, membuat pergerakan kita semakin terbatas untuk melakukan berbagai aktifitas.

Untuk itu, Starling Eatery memberikan penawaran menarik untuk tetap di rumah saja. A Taste of Starling Eatery at Home'merupakan salah satu solusi bagi penggemar suguhan makanan dan minuman dari Starling Eatery di masa PPKM Darurat ini. Beragam pilihan menu Choices of Indonesia, Light Bites hingga Pasta hanya Rp55.000 nett sudah termasuk Es Teh Leci.





A Taste of Starling Eatery at Home

Untuk pemesanan dapat langsung menghubungi Starling Eatery di nomor telepon selular 08111 355 023 dan dapatkan pengantaran gratis dengan minimal pemesanan sebanyak 2 (dua) jenis makanan di dalam radius 3 km. Tidak hanya itu, Starling Eatery juga memberikan potongan harga hingga 30% untuk setiap pemesanan ala carte menu.

Untuk mengurangi adanya kontak dengan umum, kami hanya menerima pembayaran melalui transfer.

Dapatkan Potongan Harga 30% Untuk Sop Buntut Khas Starling Eatery

Kami kembali menawarkan pengalaman yang luar biasa menarik untuk menghabiskan waktu di akhir pekan bersama keluarga dengan melakukan pemesanan langsung melalui website kami di www.aviaryhotel.com. Dapatkan10% potongan harga untuk bersantap di Starling Eatery atau melalui pesan antar ke kamar, gratis minibar, layanan pencucian untuk 2 (dua) potong pakaian dan masih banyak lagi kejutan lainnya, Nikmati pemesanan langsung melalui website kami sebelum kehabisan.

Breakfast in The Room

Kami memberikan kemudahan bagi Anda untuk tetap di kamar dengan memberikan penawaran menarik. Yaitu Breakfast in the room.

Pilihan menu sarapan pagi yang beragam, mulai dari Indonesian atau American hingga Continental, dapat menjadi pilihan selama anda tinggal di Aviary Bintaro dan akan diantar langsung ke kamar Anda. (RO/OL-10)