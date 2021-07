Grup Astra Serahkan 2.379 Hewan Kurban ke 34 Provinsi

Seremoni penyerahan hewan kurban dilakukan secara virtual oleh Head of Environment & Social Responsibility Astra Diah Suran Febrianti (kanan atas), Head of Security Astra Muslich (kiri atas), Head of Corporate Industrial Relations Astra Gama Anom Yogotomo (kiri bawah), Wali Kota Jakarta Utara Ali Maulana Hakim (tengah atas), Komandan KODIM 0502 Jakarta Utara Kolonel Inf Roynald Sumendap (kiri tengah), Head of Internal Relations Astra Karnanda Kurniardhi (kanan tengah), dan Head of Corporate Social Responsibility (CSR) Astra Bondan Susilo (kanan bawah), pada Jumat (16/7).

DALAM rangka menyambut Idul Adha 1442 H, dengan dukungan dari Yayasan Amaliah Astra (YAA), Grup Astra tahun ini kembali menyalurkan hewan kurban untuk masyarakat yang didistribuskan ke 34 provinsi di seluruh Indonesia. Untuk mendukung pengadaan hewan kurban Grup Astra, YAA membeli hewan ternak dari lebih dari 30 peternak binaan di seluruh Indonesia.

Hingga 16 Juli 2021, Grup Astra telah menyalurkan 2.379 hewan kurban yang terdiri dari 542 sapi dan 1.837 kambing senilai sekitar Rp19,97 miliar. Sebagian besar hewan kurban yang sehat, berkualitas, dan sesuai syariah tersebut diperoleh dari sinergi YAA dengan lebih dari 30 peternak binaan di seluruh Indonesia.

Kegiatan penyerahan hewan kurban kepada masyarakat yang membutuhkan dilaksanakan serentak melalui YAA dan perusahaan-perusahaan Grup Astra dengan menerapkan protokol kesehatan yang ketat untuk memutus rantai penyebaran COVID-19.

Seremoni penyerahan hewan kurban pada Jumat (16/7) dilakukan secara virtual oleh Head of Environment & Social Responsibility Astra Diah Suran Febrianti, Head of Security Astra Muslich, Head of Corporate Industrial Relations Astra Gama Anom Yogotomo, Wali Kota Jakarta Utara Ali Maulana Hakim, Komandan KODIM 0502 Jakarta Utara Kolonel Inf Roynald Sumendap, Head of Internal Relations Astra Karnanda Kurniardhi, dan Head of Corporate Social Responsibility(CSR) Astra Bondan Susilo.

"Idul Adha adalah momentum yang tepat untuk berbagi dan berkurban. Kegiatan ini merupakan wujud nyata kepedulian Insan Grup Astra terhadap sesama, khususnya mereka yang terdampak di tengah kondisi ini, sekaligus memberdayakan peternak kecil. Semoga kita dapat terus saling berbagi dan meningkatkan solidaritas antarInsan Astra dan masyarakat agar dapat bertahan dan melalui pandemi ini bersama-sama,” ujar Riza Deliansyah, Ketua Dewan Pengurus YAA sekaligus Chief of Corporate Affairs Astra.

Penyerahan hewan kurban untuk masyarakat yang didistribuskan ke 34 provinsi di seluruh Indonesia, Jumat (16/7).

Patuhi Ketentuan Pemerintah

YAA membantu memastikan Grup Astra di wilayah masing-masing melaksanakan prosedur pemotongan dan penyerahan hewan kurban pada tahun ini sesuai protokol kesehatan dan ketentuan pemerintah yang berlaku untuk memutus rantai penyebaran COVID-19.

Pemotongan hewan kurban dilakukan di rumah pemotongan hewan. Kemudian setelah selesai, daging kurban dikemas dan didistribusikan ke masyarakat yang berhak.

Seperti tahun-tahun sebelumnya, besek bambu masih menjadi bahan pembungkus daging hewan kurban yang diserahkan kepada masyarakat. Hal tersebut sejalan dengan gerakan Semangat Kurangi Plastik yang diinisiasi Grup Astra untuk mengurangi penggunaan plastik sekali pakai.

Penggunaan bahan alami dari bambu juga diharapkan dapat mengurangi sampah yang dihasilkan dari pelaksaan kurban dan mendorong penerapan konsumsi berkelanjutan.

Penyerahan hewan kurban untuk masyarakat yang membutuhkan sejalan dengan cita-cita Astra sejahtera bersama bangsa dan pilar pembangunan sosial Sustainable Development Goals (SDGs).

Tentang Yayasan Amaliah Astra

YAA didirikan 23 Mei 2001, dengan dilandasi oleh cita-cita Astra. Yaitu 'Sejahtera Bersama Bangsa', serta Visi Astra, yaitu 'Perusahaan yang Intelligent dan Agile yang berfokus pada karyawan, pelanggan dan masyarakat'.

YAA terbagi menjadi empat bidang, yaitu Sosial Religi, Layanan Amal, Pengembangan Usaha dan Administrasi Keuangan. Dalam Bidang Sosial Religi terdapat Masjid Astra dan Astra Gema Islami (AGI). Melalui Masjid Astra, YAA menyelenggarakan aktivitas ibadah, pengajaran keislaman dan beragam lomba dalam Astra Gema Islami (AGI), fungsinya mempererat solidaritas sesama umat Muslim dan meningkatkan pengetahuan agama Islam.

Sedangkan melalui Layanan Amal, YAA juga memfasilitasi pemberian zakat, infaq, dan sedekah (ZIS) yang disalurkan untuk beasiswa dan modal wirausaha masyarakat.

Bidang Pengembangan Usaha berperan dalam menjalankan usaha seperti umroh dan aqiqah dan teknisi air conditioner (AC). Adapun Bidang Administrasi Keuangan berperan untuk menjaga proses internal sesuai dengan prinsip tata kelola yayasan yang baik. (RO/OL-10)