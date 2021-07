Memilih yang Tepat Antara Media Luar Ruang dan Digital Advertising

TIDAK peduli bagaimana cara perusahaan melakukannya, iklan tetap menjadi salah satu aspek terpenting dalam sebuah bisnis. Namun, kini iklan telah berkembang secara cepat selama beberapa dekade terakhir, sehingga menjadi hampir mustahil bagi bisnis untuk terus bertahan dengan metode yang sama.



Dari selebaran sederhana sampai billboard raksasa hingga membawa iklan ke ranah online atau digital.



Iklan booming selama abad ke-19 dan media yang paling umum digunakan adalah iklan surat kabar. Barulah pada pertengahan 1800-an ide billboard atau papan iklan lahir. Billboard dan iklan di luar rumah (Out Of Home) seketika menjadi pilihan utama penyampaian konten promosi.



Saat ini perkembangan internet telah mendobrak batasan baru untuk sebuah iklan. Audiens online yang memiliki potensi besar sangat tidak mungkin untuk diabaikan oleh perusahaan. Google dan media sosial seperti Facebook, Linked In, dan Instagram memastikan bahwa orang akan mencurahkan sebagian besar waktu mereka secara online.



Akibatnya, internet juga menjadi tempat perdagangan dan bersama dengan datangnya sebuah iklan. “Digital adalah platfrom terbesar untuk media komunikasi, tapi yang bagaimana dulu digitalnya, karena tidak semua digital itu cocok dan relevan untuk semua brand”, ujar Komarudin Fuad selaku CEO Jaris&K.





Apakah OOH Tepat Untuk Beriklan?

Ada alasan bagus bagi perusahaan untuk tetap mempercayai penggunaan OOH. Meskipun benar bahwa jenis iklan ini telah dibayangi oleh jenis digital, masih ada beberapa manfaat yang dapat diberikan OOH kepada bisnis.



Iklan luar ruangan masih memiliki audiensi besar antara 35.000 hingga 50.000 orang per hari. OOH telah berevolusi dengan teknologi yang lebih baru.



Lonjakan papan iklan digital, serta iklan kreatif masih membuat OOH relevan hingga saat ini. Komarudin Fuad juga meyakini jika bisnis OOH yang dijalnkan oleh Jaris&K akan terus berkembang di masa depan dan menjadi pilihan utama para brand besar di Indonesia.



"OOH ini adalah salah satu channel yang mungkin konvensional dan tidak terlihat menarik, tapi itu sexy banget. Bahkan perusahaan sebesar Apple dan Google, mereka beralih untuk menggunakan dan menerapkan OOH sebagai media komunikasi mereka di Indonesia. Melihat hal tersebut saya yakin jika OOH adalah platform yang paling relevan di masa yang akan datang," kata Komarudin Fuad.



Perlunya Menyesuaikan Dengan Arus Gelombang Periklanan Digital

Iklan digital juga merupakan bentuk media terbaik untuk mendorong pemasaran 'dari mulut ke mulut' (selain percakapan aktual dengan orang-orang).



Banyak keterlibatan pribadi terjadi secara online dan ketersediaan berbagai alat internet yang dapat mempercepat proses ini ke tingkat lain. Soial media sharing telah menjadi yang terdepan dalam fenomena ini dan pengiklan telah memanfaatkan ini untuk keuntungan mereka.



Iklan digital adalah taruhan yang aman ketika datang ke tempat Anda harus mulai menginvestasikan anggaran promosi Anda. Rata-rata orang dewasa menghabiskan sekitar satu jam sehari berselancar di internet. Grup yang sama juga menghabiskan jumlah yang hampir sama di ponsel mereka. Pemirsa terbesar iklan pasti telah online.



Kombinasi OOH dan Digital

Iklan digital adalah salah satu cara yang aman ketika sebuah brand harus mulai menginvestasikan anggaran promosi periklanan. Rata-rata orang dewasa menghabiskan sekitar satu jam sehari berselancar di internet.



Grup yang sama juga menghabiskan jumlah yang hampir sama di ponsel mereka. Saat ini audience terbesar para pengiklan berada di ranah online.



Namun, jika dilakukan dengan baik, iklan OOH sangatlah efektif pada campaign yang dilakukan, karena orang-orang masih menghabiskan 70% dari waktu mereka di luar ruangan dan masih ada beberapa peluang iklan yang tidak bisa dilewatkan oleh audience. Iklan OOH masih efektif bagi mereka yang mencari kesadaran merek jangka panjang dan hasil yang ditargetkan



Solusi Brand Campaign Terbaik

Jaris&K tak hanya berfokus pada platform OOH Jakarta yang tersebar di titik strategis pada pilar-pilar MRT dari mulai halte ASEAN hingga Lebak Bulus. Lokasi tersebut merupakan daerah yang ramai dilewati oleh audiens yang mobile, dan sudah pasti mereka tidak mungkin melewatkan iklan yang dipasang.



Dengan kombinasi strategi digital yang Jaris&K miliki, para pengiklan dapat memperluas target audience mereka baik itu yang berada di perjalanan dan juga ketika berinteraksi secara online.



Untuk informasi Jaris&K lebih lanjut silahkan kilik link ini https://jarisnk.com/our-works/. (RO/OL-10)