Integrasi Media Promosi Iklan The Conjuring melalui Media OOH Jaris&K

KEUNGGULAN promosi menggunakan media luar ruang dapat membantu bisnis semakin berkembang. Brand dulunya berpikir jika Out of Home Advertising (OOH) atau iklan 'luar ruang' adalah bentuk promosi yang sudah tidak diminati di era digital. Namun saat ini banyak brand kembali beralih ke bentuk promosi produk dan brand awareness yang sangat terbukti secara efektif dan efisien.



Iklan luar ruangan dapat membantu membangun brand Anda dan mempromosikan produk serta layanan dengan cara yang tidak dapat dilakukan oleh iklan digital atau iklan di media dalam ruangan. Ketika pasar menjadi semakin jenuh dengan iklan digital yang 'tidak diinginkan', memilih untuk melakukan promosi di luar ruangan dapat bermanfaat dalam berbagai cara. Seperti promosi peluncuran produk terbaru, kolaborasi antar brand, memberikan informasi terkait pencapaian perusahaan, testimonial produk, hingga berbagai macam kegiatan promosi lainnya termasuk peluncuran film terbaru.



Setelah sukses berkolaborasi dengan salah satu platform streaming berbayar di bulan April lalu yaitu Disney+ Hotstar dengan mengencangkan promosi Home of Marvel, kali ini Jaris&K sebagai penyedia jasa media luar ruang (OOH) terbesar di Jakarta kembali dipercaya sebagai medium promosi film terbaru keluaran Warner Bros yaitu The Conjuring: "The Devil Made Me Do It" yang terpampang di pilar-pilar MRT yang dilalui oleh banyak kendaraaan tepat dari stasiun MRT Asean hingga Blok-M.



Tentu saja promosi ini dapat meningkatkan awareness bagi audience yang melihatnya. Terlebih film bergenre horror memiliki daya pikat tinggi bagi para penikmat film.



Ini membuktikan out of home media atau digital out of home (DOOH) advertising masih menjadi salah satu pilihan tepat untuk meningkatkan branding. Keuntungan yang didapatkan dari penggunaan media luar ruang milik Jaris&K di antaranya: lebih mudah diterima audience atau konsumen, membantu membangun dan meningkatkan brand, memiliki sasaran audience yang jelas, lebih dipercaya, serta lebih menghemat anggaran karena terbukti efektif dan efisien.(RO/OL-10)