Menteri Kesehatan Terima 1.000 Tabung Oksigen dari Shopee

SEA Group, induk perusahaan Shopee dan Garena, menyerahkan bantuan berupa 1.000 tabung oksigen kepada Kementerian Kesehatan. Bantuan ini merupakan komitmen untuk percepatan pemulihan pandemi covid-19 di Tanah Air.

Kehadiran 1.000 tabung oksigen itu diharapkan dapat menjadi bagian dari solusi atas tingginya kebutuhan oksigen medis yang naik akibat peningkatan kasus covid-19 dalam beberapa waktu terakhir. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin merespons hangat bantuan tersebut. Ia mengatakan dibutuhkan peran aktif banyak pihak dalam membantu pemerintah dalam upaya mempercepat pemulihan dari pandemi covid- 19.

Dalam kesempatan itu, Budi mengapresiasi inisiatif Shopee yang menjawab kebutuhan oksigen medis yang semakin tinggi. Kenaikan kebutuhan oksigen terjadi seiring peningkatan angka penularan covid-19 dalam satu bulan terakhir. Budi berharap inisiatif yang dilakukan Shopee bisa bisa mendorong terjadinya gerakan bersama dengan memanfaatkan modal sosial bersama.

"Secara pribadi dan atas nama Indonesia saya mengucapkan terima kasih. Yang dilakukan ini tidak hanya menyelamatkan nyawa tapi juga bentuk penghargaan bagi kemanusiaan," ujarnya dalam jumpa pers penyerahan 1.000 Tabung Oksigen dan 1 Juta Vaksin Shopee untuk Tanah Air pada Senin (12/7).

Kementerian Kesehatan akan menyebarkan 1.000 tabung oksigen itu ke berbagai wilayah yang saat ini sedang mengalami kasus covid-19 paling tinggi. Tabung oksigen tersebut telah diterima di Pusat Krisis Kemenkes pada 10 Juli 2021 yang kemudian disebarluaskan sesuai dengan kebutuhan di lapangan. Distribusi tabung oksigen diharapkan dapat menjangkau seluruh wilayah Indonesia terutama masyarakat yang saat ini membutuhkan tabung oksigen untuk kesembuhan pasien covid-19.

Berdasarkan data Kemenkes pada 5 Juli 2021, hingga saat ini di Jawa-Bali total kebutuhan oksigen untuk perawatan intensif dan isolasi pasien covid-19 mencapai 1.928 ton per hari. Kapasitas yang tersedia ada 2.262 ton per hari. Dengan demikian, ditargetkan untuk wilayah Jawa-Bali bisa menyuplai oksigen sebanyak 2.262 ton per hari, "Terutama tujuh provinsi di Jawa-Bali yang saat ini sedang mengalami kenaikan kasus," kata Budi.

Co-Founder Sea Group Ye Gang mengatakan untuk mengalahkan pandemi covid-19 dibutuhkan kerja sama dari berbagai pihak mulai dari pemerintah, perusahaan, hingga individu. Kontribusi kecil maupun besar akan memiliki arti yang sama untuk memberantas virus korona. Tak hanya 1.000 tabung oksigen, SEA Group juga akan menjalankan program satu juta vaksinasi untuk masyarakat Indonesia bersama dengan Kementerian Kesehatan dan pemerintah daerah.

"Kami berharap inisiatif dari Shopee ini bisa mendorong perusahaan lain untuk turut maju bersama dan mengambil peran dalam perang melawan virus ini," ujar Ye Gang. Untuk komitmen 1 juta vaksinasi, Shopee akam menjalankannya di beberapa kota besar di Indonesia. Bantuan ini untuk dapat membantu pemerintah mencapai target vaksinasi nasional.

Rencananya Shopee akan mendirikan beberapa pusat vaksinasi di Jawa, Kalimantan, Sulawesi, dan Sumatra. "Kita harus bekerja sama untuk mengalahkan virus ini. Tidak peduli seberapa besar atau kecil kontribusi kita. Saya yakin semua memiliki peran yang sangat penting, mulai dari pemerintah hingga turun ke perusahaan dan masyarakat," ujar Ye Gang. Ia juga memastikan pihaknya akan selalu terbuka untuk dapat terus membantu pemerintah Indonesia dalam upaya mengatasi pandemi. (OL-14)