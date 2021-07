Terus Berinovasi di Masa Pandemi demi Bantu Perempuan Indonesia

SITUASI pandemi covid1-9 mendorong para pelaku industri kecantikan untuk terus beradaptasi menghadapi tantangan dan persaingan pasar. Salah satunya dengan terus berinovasi dan menghadirkan berbagai produk terbaru agar bisa memenuhi kebutuhan konsumen. Hal inilah yang juga dilakukan brand kecantikan Y.O.U Beauty, dengan menghadirkan rangkaian inovasi produk terbaru, Y.O.U AcnePlus Series. Rangkaian produk terbaru Y.O.U AcnePlus Series ini dapat tersedia dan dapat ditemukan pengguna secara eksklusif di Shopee.

PR Director, PT. Hebe Beauty Style Indonesia, Dickson Leo, mengatakan pihaknya berkomitmen untuk menghadirkan beragam pilihan produk kecantikan dan perawatan kulit wajah dengan penawaran terbaik untuk beauty enthusiasts di Indonesia. "Kami melihat, fenomena kulit yang kerap terjadi saat pandemi yaitu Maskne, atau jerawat yang pastinya sangat mengganggu penampilan kita. Oleh karena itu, kami menghadirkan Y.O.U AcnePlus Series, untuk membantu para beauty enthusiasts mengatasi masalah kulit tersebut dengan efektif mulai dari merawat hingga menghilangkan bekas jerawatnya. Rangkaian produk Y.O.U AcnePlus Series aman digunakan untuk semua jenis kulit karena bebas dari alkohol, mineral oil, wewangian, dan pewarna buatan.”

Ia pun membagikan beberapa tips untuk merawat dan menghilangkan bekas jerawat dengan menggunakan rangkaian produk terbaru Y.O.U AcnePlus Series. Pertama, menggunakan menggunakan Balancing Skin Toner setelah mencuci muka. Kedua, menggunakan serum yang mengandung Centella Asiatica dan Herbal Fusion Actives seperti Aloe Barbadensis Leaf Juice, Sodium Hyaluronate, Retinyl Palmitate (Vitamin A), Panthenol, 3-o-Ethyl Ascorbic Acid, Tocopherol (Vitamin B5, Vitamin C, dan Vitamin E) untuk mengobati dan membantu meredakan inflamasi. Dan ketiga, menggunakan Y.O.U AcnePlus Triple Action Spot Care pada jerawat untuk menenangkan kulit, melawan bakteri, dan menyamarkan noda bekas jerawat.

Menurut dia, pengguna Shopee bisa mendapatkan rangkaian produk Y.O.U AcnePlus Series dengan penawaran terbaik antara lain, diskon hingga 45% dan hadiah gratis setiap pembelian berupa YOU Bubble Detox Purifying Bubble Sheet Mask yang berlangsung hingga 14 Juli.

Pada bagian lain, Head of Brands Management Shopee Indonesia, Daniel Minardi mengatakan bahwa brand kecantikan lokal kini kualitasnya tidak perlu diragukan lagi. Deretan brand kecantikan dari Indonesia memiliki keistimewaan.

"Oleh karena itu, kami sangat senang dapat bekerjasama dengan brand lokal kecantikan inovatif seperti Y.O.U. Kami yakin inovasi seperti ini dapat memperlihatkan kualitas tinggi dan daya saing yang dimiliki oleh brand-brand asli Indonesia. Menyadari keunggulan dan keistimewaan brand lokal seperti Y.O.U, Shopee terus berupaya mendukung potensi dan keberlangsungan brand lokal," ujarnya.

"Melalui fitur #ShopeePilihLokaI, kami mendorong dukungan pembeli terhadap brand dan UMKM melalui promosi dan diskon menarik, yang kami harap dapat meningkatkan daya tarik masyarakat terhadap produk lokal unggulan serta kesadaran akan pentingnya peran masyarakat dalam pergerakan perekonomian Indonesia,” lanjutnya. (RO/A-1)