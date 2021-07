Peduli Pasien di Masa Pandemi, Siloam Hospital Bagikan Hadiah

PANDEMI covid-19 yang sudah lebih dari satu tahun melanda Tanah Air memang melumpuhkan banyak sektor kehidupan, terutama perekonomian. Banyak masyarakat yang jangankan untuk berobat ke rumah sakit, bahkan untuk makan pun mereka kesulitan.

Berangkat dari situ, dalam rangka perayaan HUT-nya yang ke-10, Mochtar Riady Comprehensive Cancer Centre (MRCCC) atau yang umum lebih dikenal masyarakat sebagai rumah sakit Siloam Semanggi membagikan hadiah kepada 100 pasien, mereka.

Menurut Hospitals Director MRCCC, dr. Adityawati Ganggaiswari, M.Biomed., bingkisan yang diberikan itu merupakan wujud kepedulian dan rasa syukur atas perjalanan Siloam Hospitals Semanggi hingga memasuki usianya yang ke-10.

"Di tengah lonjakan pasien covid-19 saat ini, kami tetap merayakan HUT namun secara sederhana dan tetap mengikuti prinsip protokol kesehatan. Selama perjalanannya, MRCCC senantiasa berusaha untuk dapat memenuhi kebutuhan pelayanan khususnya kanker yang diharapkan masyarakat," ujarnya.

"Sejak awal tahun ini, kami lebih menekankan lagi penanganan kanker secara multi disiplin. Karena penanganan kanker tidak dapat dilakukan hanya oleh satu dokter, namun membutuhkan kerjasama Tim Multidisiplin atau kerjasama berbagai disiplin ilmu. Semoga pada usia kini, kami bisa memberikan pelayanan kepada pasien kanker dengan lebih baik lagi," imbuhnya.

"Saya dirawat di MRCCC atas rekomendasi teman. Awalnya saya bingung harus ke rumah sakit mana untuk operasi kanker. Pihak MRCCC merespon dengan sangat baik terhadap kebutuhan-kebutuhan saya dan proaktif menghubungi saya dan menyediakan sejumlah fasilitas yang memang saya butuhkan," ungkap salah seorang paseien, Swanda.

Berbagi hadiah untuk pasein itu berupa voucher pemeriksaan seperti 10 Pemeriksaan PET CT Scan, 10 Pemeriksaan Paket Kanker Usus Besar (Colorectal Cancer), 10 Konsultasi dengan Konsultan Hematologi Oncology Medik dan sebagainya.

Selain itu, mereka juga menggelar webinar medis dan webinar awam dengan sub tema Myth and Fact between Cancer&Nutrition, Mitos dan Fakta antara Kanker, menampilkan sejumlah dokter spesialis dari MRCCC, yaitu dr Jeffry Beta Tenggara SP.PD-KHOM dan Dr.dr Samuel Oentoro, Sp GK (k)

Dilanjutkan pembahasan Cancer in Women, yang enampilkan dua pembicara yaitu : dr Alban Dien Sp.B ( k) Onk dan dr Iwan Kurnia Effendi, Sp.OG (k) ONK, M.Kes serta dr Ralph Garson Gunarsa SP.PD-KHOM. (RO/A-1)