PPKM Diterapkan, Lopodo Cafe & Catering Canggu Siapkan Paket BBQ AT HOME untuk Keluarga

DALAM rangka mendukung program pemerintah dalam penanggulangan Covid-19, Lopodo Café & Catering Canggu sebagai salah satu restoran modern di Canggu Area, juga turut mengikuti peraturan yang telah ditetapkan. Salah satunya adalah dengan memberlakukan take away service dan home delivery.



Lopodo Café & Catering Canggu kali ini mempersiapkan Paket Hemat BBQ yang bisa dipesan langsung di restoran atau di portal online. Mulai Dari 300 ribuan untuk 1 paket BBQ Frozen Pack yang terdiri dari pilihan daging sapi import dan seafood serta home made saus yang pastinya telah terjamin kelezatannya.





Tidak hanya itu, mereka juga menawarkan Private Chef untuk membantu Anda mengolah BBQ di rumah atau di villa dan bisa di-request untuk olahan bumbunya. Tenang saja karena semua staf, baik service maupun chef telah divaksinasi sebanyak 2 kali dan juga rutin mengikuti Swab Test.



Paket Family BBQ At Home bisa dipesan pada 3-20 Juli 2021 atau selama masa PPKM darurat. Selain itu pilihan Menu khusus takeaway juga sedang berlaku promo buy 1 get 1 free.





Menurut Sales & Marketing Lopodo Café & Catering Canggu, Ratna Kartika Sari atau yang biasanya disapa Chika, promo-promo yang dilakukan oleh Lopodo Café & Catering Canggu merupakan salah satu cara bagi Lopodo untuk tetap memberikan pelayanan kepada customer di masa PPKM Darurat ini. Dengan ditiadakannya Dine In, maka diharapkan promo-promo take away dan home delivery ini bisa mengobati kerinduan terhadap olahan-olahan Lopodo Café. Apalagi banyak customer yang request untuk home delivery untuk menghindari kerumunan dan patuh terhadap kebijakan dari pemerintah.



Bagi Anda yang mungkin sedang berada di Bali atau berencana ke Bali, bisa memesan menu-menu Lopodo Café & Catering Canggu melalui website mereka di www.lopodofoodservice.com atau instagram mereka di @lopodocafecanggu.



Jangan khawatir karena Lopodo Cafe & Catering Canggu menjual hidangan halal dan aman untuk dikonsumsi.



Info lebih lanjut silahkan hubungi Lopodo Café & Catering Canggu juga di 087729992696. (RO/OL-10)