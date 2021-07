Ekonom Senior Enny Sri Hartati Meninggal Dunia

EKONOM senior Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Enny Sri Hartati tutup usia, Kamis (1/7).

Enny meninggal dunia setelah sempat dinyatakan positif covid-19 dan menjalani isolasi mandiri karena hanya mengalami gejala ringan.

Enny meninggal dunia pada Kamis (1/7) pukul 19.45 di RS Pondok Kopi.

"Mbak Enny, begitu biasa kami menyapanya, adalah salah satu perempuan ekonom terbaik yang dimiliki negeri ini. Almarhumah selalu berpegang teguh pada prinsip-prinsip keilmuannya tanpa pernah goyah dan terbawa arus," ungkap Koordinator Maju Perempuan Indonesia (MPI) Lena Maryana Mukti.

Lena mengisahkan Enny selalu mengedepankan apa yang terbaik bagi Tanah Air.

"Saat mengikuti seleksi menjadi calon anggota BSBI (Badan Supervisi BI), beliau, yang dalam pandangan saya mestinya bisa lolos karena kompetensi dan integritasnya, ternyata tidak lolos. Saat kami memperbincangkannya, beliau sama sekali tidak kecewa dan berjanji tetap setia dan memegang teguh prinsip menyampaikan apa yang terbaik untuk negeri ini, bukan apa yang ingin didengar dan menyenangkan para pengambil keputusan," kenang Lena.

Rencananya, Enny akan dimakankan di kampung halamannya di Solo, Jawa Tengah. (OL-1)