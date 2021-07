Pandemi Jadi Tantangan Edukasi Pemenuhan Gizi Masyarakat Indonesia

KEBUTUHAN akan gizi seimbang dan sehat mennjadi penting di tengah pandemi Covid-19. Namun demikian, tantangan dalam melakukan edukasi dan menerapkan perubahan perilaku dalam pemenuhan gizi pun semakin besar di tengah pandemi Covid-19.

Acting Country Representative The Global Alliance for Improves Nutrition (GAIN) Indonesia Agnes Mallipu mengatakan, sejumlah program edukasi yang dilakukan pihaknya harus diubah menjadi sistem daring selama pandemi. Meski demikian, progres edukasi itu menurut Agnes masih tetap terlihat.

"Kami sudah mengembangkan untuk pelatihan seperti Emo-Demo (Semotional Demonstratuion) dikembangkan melaluii website agar bisa dilakukan self-learning bersama dengan jajaran tenaga layanan kesehatan di daerah," kata Agnes dalam bincang virtual, Rabu (30/6).

Sejak 2017, GAIN bersama dengan Kementerian Kesehatan berkolaborasi dalam kerangka Memorandum Saling Pengertian untuk tiga program utama pemenuhan gizi sehat dan seimbang masyarakat. Ketiga program itu ialah perbaikan gizi 1.000 hari pertama kehiduopan (HPK), perbaikan gizi remaja, dan akses pangan bergizi,

Program yang dikembangkan melalui metode Emo-Demo itu secara substansial dilakukan di 5 Jabupaten/Kota di Jawa Timur. Namun, dari sisi implementasinya bisa ditiru juga oleh daerah lain. Contohnya yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan Kabuoaten Mamberamo Tengah, Papua.

Kepala Bidang Keseatan Masyarakat Dinkes Mamberamo Tengah Helda Walii mengatakan, setelah mengadopsi Emo Demo, Mamberamo Tengah berhasil meraih juara 1 dalam ajang bergengsi Orientasi Konvergensi Stunting Penilaian Kinerja Penanganan Stunting Tahun 2020 Provinsi Papua.

Di sisi lain, implementasi Emo-Demo di Kabupaten Trenggalek, Jawa Timur, telah memiliki aset berharga. Antara lain terlatihnya 15 master pelatih Emo Demo tingkat kabupaten. Kemudian, 177 pelatih Emo Demo di tingkat puskesmas, serta berhasil melakukan Emo Demo di seluruh posyandu dampingan, yakni 390 posyandu.

“Keberhasilan ini dibuktikan dengan dinobatkannya Kabupaten Trenggalek oleh Kemendagri, sebagai Kabupaten terbaik nomor 1 dalam Pelaksanaan 8 Aksi Konvergensi Penurunan Stunting Terintegrasi tahun 2020 yang dilaksanakan dalam acara workshop pencegahan dan penanganan stunting di Yogyakarta pada hari Selasa, 3 November 2020," kata Esti Ayu Nusworin, kepala Bidang kesmas Dinkes Trenggalek dalam Webinar Dissemination Of Achievements and Learning Community Nutrition Status Improvement Program, Rabu (30/6).

Baca juga : Sampah dan Kebisingan Ancam Kelestarian Mamalia Laut

Kolaborasi Kementerian Kesehatanp-GAIN, juga menginisiasi kegiatan Saya PEMBERANI (Saya Pembaharu Gerakan Gizi), yairtu gerakan melibatkan peran aktif dari remaja dalam mengembangkan ide-ide inovatif mereka dalam menularkan kesadran akan pola makan yang lebih sehat.

Dalam upaya untuk menyediakan sumber informasi mengenai pemenuhan gizi yang baik, bersama dengan Southeast Asian Ministers of Education Organization Regional Center for Food and Nutrition (SEAMEO RECFON), GAIN meluncurkan Promosi Gizi Berbasis Sekolah atau

School-Based Nutrition Promotion (SBNP) dan Buku Kompilasi Kegiatan SBNP di Indonesia sehingga edukasi mengenai pemenuhan gizi seimbang dapat diakses lebih luas oleh guru, pembuat kebijakan, akademikus.

Di sisi lain, upaya terhadap peningkatan akses pangan bergizi terutama befokus pada pengurangan susut dan limbah pangan. Terlebih dengan situasi pandemi, telah berdampak pada sektor ekonomi khsusnya dalam ketersediaan, distribusi dan konsumsi bahan pangan, sehingga berpotensi meningkatkan susut

Melalui Jejaring Paska Panen untuk Gizi Indonesia ( JP2GI) beberapa kegiatan telah dilakukan untuk membangun kesadaran akan pentingnya pengurangan susut Paska Panen.

"Selain itu program juga mellibatkan UKM-UKM melalui Business Innovation Challenge, dimana UKM dengan inovasi terbaik dalam menguruang susut paska panen, baik dari sisi distribusi maupun pengolahan, mendapatkan bantuan untuk pengembangan busines mereka," kata ketua JP2GI Soenan hadi Poernomo.

Koordinator Substansi Pengelolaan Konsumsi Gizi Direktorat Gizi Masyarakat Kementerian Kesehatan Mahmud Fauzi berharap kerja sama itu dapat diteruskan dan berjalan dengan baik, serta dapat bantu program perbaikan gizi Indonesia lebih luas lagi. (RO/OL-7)