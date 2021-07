Luhut : Tidak Ada Mal yang Dibuka hingga 20 Juli

PEMERINTAH secara resmi memberlakukan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) darurat mulai Sabtu (3/7). Salah satu yang ditekankan ialah penutupan mal secara penuh hingga (20/7).

Hal itu disampaikan Menteri Koordinator bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan sebagai koordinator utama PPKM darurat saat konferensi pers, Kamis (1/7).

"Jadi tidak ada mal yang buka sampai tanggal 20 (Juli) dan kita berharap kita bisa menurunkan sampe mungkin 10 ribu kasus (covid-19)," terang Luhut.

Kemudian, untuk supermarket, pasar tradisional, toko kelontong, dan pasar swalayan yang menjual kebutuhan sehari-hari beroperasi dengan dibatasi sampai pukul 20.00 waktu setempat dengan kapasitas pengunjung 50%.

"Makan, minum di tempat umum seperti warung makan, kafe, lapak jalan baik dalam lokasi tersendiri hanya menerima take away dan tidak dine in," tegas Luhut.

Luhut juga mengatakan untuk sektor non-esensial diterapkan 100% Work from Home (WFH). Seluruh kegiatan belajar mengajar dilakukan secara online/daring. Untuk sektor esensial, diberlakukan 50% maksimum staf Work from Office (WFO) atau bekerja di kantor. (OL-4)