Presiden: Dua Juta Vaksinasi per Hari pada Agustus Harus Tercapai

PRESIDEN Joko Widodo memberikan target kapada seluruh jajarannya, kepala daerah, serta TNI-Polri untuk mencapai angka dua juta vaksinasi covid-19 per hari pada Agustus mendatang.

Akselerasi vaksinasi harus dilakukan demi mempercepat terciptanya kekebalan komunal di Tanah Air.

"Mulai Juli, per hari harus sudah satu juta. Kemarin masih 200 ribu, 300 ribu per hari. Sekarang tidak ada tawar menawar lagi dan di Agustus harus dua juta per hari," ujar Jokowi saat Pembukaan Munas Kadin VII di Kendari, Sulawesi Tenggara, Rabu (30/6).

Saat ini, pemerintah sudah menyuntikkan 42 juta dosis vaksin covid-19 kepada masyarakat. Dengan angka itu, Indonesia tergolong sebagai salah satu negara tercepat dalam pelaksanaan vaksinasi.

"Untuk urusan vaksinasi, Indonesia itu di urutan ke-11. Cukup baik. Saya yakin di Juli-Agustus ini akan naik. Tidak tahu naik ke rangking berapa tapi pasti naik. Karena target satu juta dan target dua juta sudah berkali-kali saya sampaikan," tegasnya. (OL-14)