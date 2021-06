Satgas: Kasus Covid-19 Pekan Ini Naik 42%

DALAM sepekan terakhir, terjadi kenaikan kasus covid-19 sebesar 42% di Indonesia. Sebanyak lima provinsi menyumbang kenaikan kasus tertinggi, termasuk DKI Jakarta naik 2 kali lipat (12.936 vs 25.958).

Kemudian disusul Jawa Barat yang naik 70,3% (9.179 vs 15.628) dan Jawa Timur naik 64,3% (2.733 vs 4.489). Lalu, DI Yogyakarta naik 51,5% (2.568 vs 3.890) dan Jawa Tengah naik 9,7% (10.452 vs 11.464). Selain itu, kasus kematian pada pekan ini juga mengalami kenaikan sebesar 37,7%.

Baca juga: Pemerintah Siap Terapkan PPKM Darurat

"Adapun DKI Jakarta menjadi provinsi dengan angka kematian tertinggi dalam waktu satu minggu. Wilayah yang paling tinggi terjadi di Jakarta selatan," bunyi keterangan resmi Satgas Penanganan Covid-19, Selasa (29/6).

Berdasarkan analisis mingguan yang dilakukan Satgas Covid-19, terdapat 24 provinsi dengan tren kenaikan kasus aktif dibandingkan pekan sebelumnya. Provinsi tersebut ialah Aceh, Sumatra Utara, Jambi, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, DIY, Jawa Timur dan Banten.

Berikut, Bali, Nusa Tenggara Timur, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara. Kemudian, Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Gorontalo, Sulawesi Barat, Maluku, Papua dan Papua Barat.

Baca juga: Eijkman Sebut Sudah 246 Kasus Varian Delta, Ini Sebarannya

"Hal ini perlu menjadi perhatian bagi pemimpin daerah, agar penambahan kasus covid-19 dapat dikendalikan ke depannya," lanjut keterangan Satgas.

Lalu, berdasarkan analisis data mingguan Satgas Covid-19, pekan ini tingkat keterisian tempat tidur secara nasional berada di angka 64,95%. Namun, terdapat lima provinsi dengan BOR lebih dari 70%, yakni DKI Jakarta (86,1%), Jawa Barat (85,7%), Jawa Tengah (84,0%), Yogyakarta (81,6%) dan Banten (81,1%).(OL-11)