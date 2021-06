Agar Gen Z Punya Karakter Ramah dan Peduli

MENURUT survei Gen Z Social Media Behaviour 2021 yang dilakukan Gadis pada April 2021 terhadap 1.717 responden, 87% dari generasi Z di Indonesia percaya dengan autentisitas, baik personal branding terhadap diri mereka sendiri maupun untuk memilih produk.

Dalam hal ini, Gen Z menggunakan media sosial sebagai alat untuk menyalurkan ekspresi, mendapatkan informasi serta hiburan, dan memperkuat suara/pendapat mereka mengenai suatu hal/isu. Gen Z juga berani speak up dan memiliki keinginan untuk mencari perubahan.

Lahir di zaman serbadigital yang memberikan kemudahan untuk mendapatkan kebutuhan sehari-hari serta konten yang sangat tidak terbatas, Gen Z terbentuk menjadi generasi unik yang memiliki kepribadian, ketertarikan, dan penampilan yang berbeda-beda.

Psikolog klinis Tara de Thouars mengeluarkan hasil survei yang menyatakan sebanyak 71% Gen Z sudah memiliki rasa percaya diri tinggi. Rasa percaya diri ini mereka dapat ketika merasa dipandang positif oleh orang lain (82%), memiliki penampilan baik, seperti wangi (66%) dan menonjol dalam akademik (59%). "Dengan rasa percaya diri ini, Gen Z jadi merasa lebih aktif, positif, dan inovatif, juga pastinya bisa menumbuhkan karakter sweet dalam diri mereka," ujar Tara pada acara virtual peluncuran Fres & Natural Dessert Collection, Kamis (24/6).

Karakter sweet yang dimaksudkan, imbuh Tara, yaitu ramah, menyenangkan, peduli, dan empatik, yang bisa menghindarkan dirinya dari perilaku bullying, tidak peduli, tidak menghargai, tidak memiliki integritas, cemburu, dan sejenisnya. Tara juga menambahkan, untuk membangun karakter sweet sangat diperlukan faktor internal, seperti rasa percaya diri, dan faktor eksternal, seperti pengaruh lingkungan.

Untuk itu, Fres & Natural meluncurkan varian terbarunya yakni Dessert Collection dan mengusung hashtag #BeSweetBeYou untuk mengajak Gen Z membangun karakter sweet. Dengan mengusung kampanye bertajuk This is Me, produk Wings Group Indonesia itu ingin memberikan dukungan kepada seluruh anak muda untuk tampil sesuai dengan kepribadian masing-masing, tanpa harus malu atau takut terlihat berbeda.

"Kehadiran spray cologne dan body wash dari Dessert Collection, Fres & Natural ingin semakin mendukung terbentuknya potensi dari karakter sweet dan berani tampil para Gen Z. Sweet seperti dua varian terbaru dariDessert Collection, yaitu Pink Cupcake dan Berry Macaron," ungkap Merry Christanty, Brand Manager Fres & Natural.

Selain wanginya yang tahan lama, Dessert Collection juga tidak menimbulkan iritasi di kulit dan tidak meninggalkan noda pada pakaian. Body wash-nya pun mengandung vitamin E yang bisa melembapkan dan memberikan nutrisi pada kulit. Efek penggunaan kedua produk ini ternyata tidak hanya dapat membuat wangi tubuh semakin sweet, juga berpengaruh pada rasa percaya diri seseorang, khususnya remaja perempuan.

Kampanye #BeSweetBeYou didukung oleh beberapa influencer muda yang cukup berpengaruh di kalangan Gen Z. Salah satunya Janine Intansari, seorang beauty influencer yang selalu tampil autentik di media sosial. Dengan rambut dan alis warna-warni, yang sudah menjadi trademark-nya, Janine kerap berbagi inspirasi kepada banyak remaja perempuan untuk tampil sweet, berani berekspresi, dan lebih percaya diri melalui channel media sosialnya. (RO/OL-14)