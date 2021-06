Tim ARC Indonesia Gelar Penyemprotan Disinfektan Panti Asuhan

COVID-19 membuat DKI Jakara menjadi zona merah dengan rata-rata 5000 orang per hari terpapar. Untuk itu, Advent Respons Cepat (ARC) sebuah badan swadaya masyarakat melakukan baksos di Panti Asuhan Pintu Elok Pamulang - Tangerang Selatan bersama Hands For Help,

Tim ARC Jefta mengatakan, pentingnya membersihkan tempat-tempat umum, rumah ibadah, panti-panti, dan pertokoan dengan melakukan disinfektan. Hal ini akan sangat menekan dan mengurangi penyebaran Covid 19 di DKI Jakarta dan sekitarnya. Selain 5M harus tetap di lakukan dan jangan kendor.

"Kehadiran kami dengan Tim ARC dan HFH disini untuk membagikan paket makanan ringan dan mainan kepada anak-anak, sekaligus melakukan penyemprotan disinfektan di Panti Asuhan,’’ kata Ketua HFH, Melina sembari menyebutkan, acara itu membantu 64 anak-anak Yatim Piatu untuk mendapat makanan tambahan dan kegiatan psikososial.

Baca juga : Masyarakat Harus Bekerja Sama untuk Atasi Covid-19

Simon salah satu tim ARC menjelaskan, sangat penting tetap menjaga anak-anak di dalam rumah tetapi mereka juga harus sibuk bermain dan belajar dengan lingkungan yang bersih dan menyenangkan.

Melina mengucapkan terima kasih kepada Tim ARC Indonesia atas partisipasinya dalam kegiatan kolaborasi yang dilakukan hari ini. ARC telah berpartisipasi dalam melakukan disinfektan ke lebih dari 25 tempat ibadah seperti Masjid dan Gereja. Seluruh penyemprotan ini gratis karena di dukung oleh para sponsor dari perusahaan-perusahaan.

Sementara itu, Ketua Tim ARC Kurniawan Eko, mengatakan, penularan covid 19 dapat dicegah dengan hidup bersih dan menerapkan 5M. ‘’Maka itu jika rumah ibadah anda ingin di disinfektan bisa menghubungi ARC Indonesia yang terdapat di sosial media,’’ pungkasnya .(RO/OL-2)