KCCI Gelar Pameran Foto Perjuangan Demokrasi Korea

DALAM rangka memperingati 34 tahun Perjuangan Demokrasi Korea 10 Juni, Korean Cultural Center Indonesia (KCCI) menyelenggarakan pameran foto di Atrium Utama Lotte Avenue.

Pameran yang berlangsung dari 9 hingga 15 Juni 2021 ini memperkenalkan 36 foto dan video bersejarah yang mendokumentasikan proses demokratisasi di Korea yang terjadi pada Juni 1987.

Pameran yang diadakan selama seminggu itu dilaksanakan dengan mematuhi peraturan kesehatan covid-19. Meskipun tidak ada kegiatan promosi yang berarti, sekitar 7.000 pengunjung datang melihat koleksi foto dan video yang dipamerkan. Hal itu menunjukkan minat masyarakat yang besar terhadap sejarah modern Korea.

Pameran ini juga dapat dilihat secara daring hingga 30 Juni 2021 dan Anda dapat melihat foto dan video terkait dengan mengunjungi laman daring pameran online KCCI (bit.ly/PameranKCCI).

Tidak hanya itu, sebagai tambahan, KCCI menyelenggarakan pemutaran film berjudul 1987: When The Day Comes, yang didasarkan pada insiden Penyiksaan Pembunuhan Park Jong-cheol serta Penembakan Gas Air Mata Terhadap Lee Han-yeol, yang menjadi sumbu dari Perjuangan Demokrasi 10 Juni ini.

Film tersebut diputar secara gratis di CGV Pacific Place pada 10 dan 11 Juni 2021 dan mendapat tanggapan yang luar biasa dari penonton.

Perjuangan Demokrasi 10 Juni merupakan sebuah pergerakan yang menjadi faktor pendorong kemajuan besar dalam pelaksanaan demokasi di Korea.

Acara itu dinilai memberikan kesempatan yang baik untuk memahami pentingnya nilai-nilai universal kemanusiaan seperti kebebasan dan hak asasi manusia dengan memperkenalkan Perjuangan Demokrasi 10 Juni kepada masyarakat Indonesia. (RO/OL-1)