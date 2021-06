Dubes Singapura: Promosi Wisata Indonesia Juga Perlu Peran Masyarakat

PROMOSI Indonesia merupakan salah satu tugas pokok perwakilan Indonesia di luar negeri. Namun. itu juga diperlukan peran serta aktif dari berbagai elemen masyarakat, terutama kalangan diaspora Indonesia yang menetap di luar negeri.

Hal itu disampaikan oleh Duta Besar RI untuk Singapura Suryopratomo dalam sambutannya saat membuka kick off seri diskusi Road to The “10 New Bali” Second Edition Book Launch (17/6) yang diselenggarakan secara virtual oleh KBRI Singapura bersama dengan tim pembuat buku The 10 New Bali: Unique Destinations and Investment Opportunities.

Suryopratomo mengapresiasi kreativitas dan kegigihan diaspora Indonesia yang tergabung dalam tim buku 10 New Bali untuk mempromosikan Indonesia melalui penerbitan buku fotografi tersebut. Apresiasi juga disampaikan kepada para warga negara asing yang juga tergabung dalam tim pembuatan buku atas kecintaan mereka pada tempat wisata di Indonesia.

"Semoga buku ini dapat memacu kreativitas warga Indonesia dan warga negara asing friends of Indonesia lainnya untuk juga ikut secara aktif mempromosikan Indonesia," ujar Dubes Suryo Pratomo.

Pada episode 1 dari seri diskusi tersebut, pembahasan fokus pada visi dan misi tim 10 New Bali dalam pembuatan buku serta berbagai cerita seru di balik layar proses pembuatan buku. Anggota tim penyusun buku yang terdiri dari warga negara Indonesia di Singapura, warga negara Singapura, Malaysia, Filipina, dan Jerman membagi peran antara lain sebagai fotografer, mentor fotografi, penyusun narasi, penata tata letak foto (layout), dan penyunting.

Beberapa cerita menarik yang dibagikan oleh tim, antara lain medan yang menantang dan berbahaya saat proses pengambilan foto di Rinjani, matinya mesin kapal yang ditumpangi saat di perjalanan menuju pulau Komodo, perjalanan yang menempuh waktu 15 jam saat menuju ke Morotai dari Singapura, tidak adanya sinyal handphone di beberapa tempat tujuan wisata, dan berbagai cerita menarik lainnya.

Buku 10 New Bali yang memuat berbagai foto 10 tujuan wisata Indonesia yang diharapkan dapat mengikuti jejak Bali sebagai tujuan wisata unggulan Indonesia yaitu: Danau Toba, Belitung, Tanjung Lesung, Kepulauan Seribu, Candi Prambanan dan Borobudur, Taman Nasional Bromo Tenger Semeru, Mandalika Lombok, Labuan Bajo dan Taman Nasional Komodo, Wakatobi, dan Morotai. Rencananya edisi kedua dari buku itu akan diluncurkan di Singapura pada Agustus 2021.

Episode kedua dari seri diskusi akan membahas secara mendalam mengenai Belitung dan Lombok yang akan diselenggarakan pada 1 Juli 2021. Diharapkan seri diskusi itu tidak hanya memberikan informasi kepada masyarakat mengenai buku 10 New Bali, namun juga memperkuat upaya promosi tempat-tempat wisata Indonesia di luar negeri, yang tidak kalah menarik dari Bali. (OL-7)