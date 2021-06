JHL Solitaire Gading Serpong Tawarkan Paket Liburan Sekolah

MANFAATKAN liburan sekolah tanpa bepergian terlalu jauh dengan paket liburan untuk keluarga yang ditawarkan oleh hotel JHL Solitaire Gading Serpong. Paket ini sangat pas bagi Anda yang ingin menikmati ketenangan Gading Serpong selama liburan pertengahan tahun, sekaligus dimanjakan dengan pelayanan mewah dan menikmati fasilitas hotel berbintang.



Paket School Holiday Journey ditawarkan mulai dari IDR2.345.000 net/kamar/malam.Dan tersedia mulai 16 Juni- 31 Juli 2021.



Keuntungan yang diberikan sebagai berikut:



1. Akomodasi di kamar premier

Sarapan pagi untuk 2 orang dewasa dan 2 anak di bawah usia 12 tahun,

2. Gratis satu kali perawatan di Le Mere et Beaute Lounge untuk Ibu dengan pilihan creambath, manicure dan pedicure,

3. Diskon 50% untuk perawatan spa bagi Ayah di Acqua Spa & Wellness.



Paket ini juga menawarkan akses ke aktivitas hotel bagi anak-anak. Si kecil bisa mendapatkan pengalaman check-in sendiri, membuat pizza di kelas memasak, Kids Acquaree Journey, lomba mewarnai, kid’s theatre, dan goodie bag.



Tamu yang ingin menghabiskan liburan keluarga ini dapat memanfaatkan paket special diskon. Yaitu hingga 20% untuk makanan di outlet hotel dan diskon 20% untuk perawatan di Le Mere Glam et Beaute Lounge dan Acqua Spa & Wellness.



Untuk informasi lebih lanjut, syarat, dan ketentuan serta reservasi, silahkan menghubungi +62 21 3950 3000 atau email reservation.sgs@jhlcollections.com.



Pemesanan juga bisa dilakukan secara online melalui www.www.jhlcollections.com.com. (RO/OL-10)