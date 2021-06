Dari Penyiar Radio Merambah Bisnis Skincare

SAHIL Mulachela dikenal sebagai seorang penyiar radio sekaligus konten kreator yang gokil abis. Beberapa kontennya kadang bikin warganet ngakak. Tidak mengherankan jika akun TikToknya kini sudah memiliki 1,4 juta followers dan 29,8 juta likes.



Sahil telah bekerja menjadi penyiar radio Jak 101,1 FM sejak 2018 lalu. Sebelumnya, pria berumur 31 tahun ini pernah menjadi penyiar saat masih duduk di bangku kuliah. Saat itu, ia bergabung dengan radio kampus, BVoice Radio. Dari situlah ia menemukan passion-nya dan sukses menjadi penyiar sampai sekarang.



Selain aktif sebagai penyiar radio, Sahil mulai mengepakkan sayapnya lebih lebar ke dunia bisnis. Ia memiliki sebuah brand The Camels Moringa Acne and Brightening yang telah dirintisnya sejak Januari 2021 lalu.

The Camels Moringa Acne and Brightening merupakan sebuah sabun keluarga dengan kandungan aktif ekstrak moringa dan essential peach oil. Sabun ini diklaim bermanfaat sebagai pencerah kulit dan mengatasi masalah jerawat wajah atau punggung. Sedangkan essential oil memiliki aroma yang membantu merelaksasi di saat mandi.



Ekstrak moringa yang mengandung vitamin A, C, dan E dipercaya ampuh untuk mengatasi jerawat membandel pada wajah. Adapun ekstrak teki dapat mencerahkan kulit serta memiliki sifat antipenuaan untuk kulit sekaligus menghilangkan flek hitam pada wajah.

Sedangkan kandungan peach oil dapat membantu menghilangkan flek hitam pada wajah yang disebabkan bekas jerawat ataupun sengatan matahari. Dan kandungan niacinamide membantu mencerahkan kulit wajah.



"Walaupun tergolong baru, The Camels Moringa Acne and Brightening Face and Body ini terbilang sukses karena bisa terjual puluhan ribu pieces setiap bulannya," ungkap Sahil dalam keterangannya, Selasa (15/6).

Sahil pun mengaku senang dengan usaha barunya itu. Dengan jumlah pengikut yang cukup besar di akun TikToknya, ia memang memanfaatkannya untuk berpromosi. Menurutnya, hal itu menjadi salah satu strategi penjualan produknya. Sahil juga membentuk tim digital marketing untuk memaksimalkan penjualan produknya. (RO/S-2)