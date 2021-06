Ada Promo Spesial di Avenzel Hotel and Convention Cibubur

HAI Staycation-ers! Sadar ga sih bulan juni ini udah di sambut dengan tanggal merah yang menandakan hari libur? Hari yang di nanti – nanti nih bagi pekerja, pelajar, mahasiswa, keluarga sampai dengan staycation lovers.

Hadir untuk menjawab segala kebutuhan dan keinginan staycation-ers, Avenzel Hotel and Convention memberikan promo terbaru yang dihadirkan khusus untuk bulan Juni yaitu Fun Staycation Room Package dengan harga mulai dari Rp 800.000.

Paket ini sudah termasuk sarapan untuk 2 orang dewasa dan 2 orang anak, free coffee/tea/ice cream untuk 2 orang, makan malam a-la carte untuk 2 orang, penawaran spesial Rp 500.000 untuk massage 2 orang, dan yang paling spesial adalah promo khusus untuk bermain di Trans Studio Theme Park Cibubur – beli 1 gratis 1 + 10% bagi setiap tamu yang mengambil paket ini.

Bagi traveller yang suka dengan ukuran kamar yang luas, Avenzel juga menawarkan promo Family Deluxe Gateaway Package.

Promo ini memberikan penawaran yang sangat lengkap, termasuk dengan Extra Bed, sarapan untuk 2 orang dewasa dan 2 orang anak, free coffee/tea/ice cream untuk 2 orang, makan malam a-la carte untuk 2 orang, penawaran spesial Rp 500.000 untuk massage 2 orang, dan yang paling spesial adalah promo khusus untuk bermain di Trans Studio Theme Park Cibubur – beli 1 gratis 1 + 10%. Promo ini hanya dibanderol Rp 1.098.000 / malam.

Selain itu di bulan Juni ini , Avenzel juga memberikan promo spesial Crazy Deals hanya dengan Rp 85.000 kamu sudah bisa menyantap hidangan buffet spesial sepuasnya untuk menu makan siangmu.

Buat kamu pecinta kopi, Crema Coffee and Patisserie yang ada di lobby level Avenzel juga menawarkan paket khusus Happy Tummy yang sudah termasuk dengan coffee dan cake atau roti dibanderol hanya dengan Rp 50.000.

Tak ketinggalan The Zoetrope Skylounge yang berada di lantai teratas Avenzel juga menawarkan promo spesial untuk kamu penggemar lobster dengan promo lobsterfest, serta menu spesial chef bulan ini Sagra Della Pasta Fresca – Homemade Pasta yang bisa kamu cari tahu selengkapnya melalui Instagram @thezoetrope.id.

“Kami selalu berusaha untuk memberikan kemudahan bagi setiap tamu yang menginap, kami harapkan dengan berbagai promo yang ditawarkan, Avenzel dapat menjadi pilihan akomodasi yang tepat," jelas Stefi Octaviana Mandagie selaku Assistant Marketing Communications Manager.

"Kenyamanan juga merupakan hal penting yang tak pernah terlepas dari komitmen kami untuk memberikan pelayanan yang terbaik bagi tamu, hal itu kami nyatakan melalui kelengkapan fasilitas penunjang yang ada di Avenzel, mulai dari berbagai pilihan outlet F&B, infinity swimming pool, gym, whirlpool, sauna, SPA, family Karaoke, nursing room, dan banyak lainnya,” tutur Stefi.

Untuk selalu menjaga kenyamanan dan keamanan pengunjung dan staff, Avenzel selalu berkomitmen untuk menjalankan standar protokol kesehatan new normal.

Selain itu, Avenzel Hotel and Convention juga sudah menjalankan program vaksin untuk seluruh staff dan karyawan, Ditambah, Avenzel Hotel and Convention juga telah memiliki sertifikasi CHSE (Clean, Health, Safety, and Environment) dari Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf).

Nggak ada yang perlu kamu khawatirin lagi bukan ? Langsung buat rencana staycation-mu dan jangan lewatkan penawaran spesial ini dengan melakukan reservasi di (021) 80610500. (RO/OL-09)