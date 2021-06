The Nusa Dua Kembali Menjadi Tuan Rumah BBTF 2021

KAWASAN pariwisata The Nusa Dua yang dikelola oleh PT Pengembangan Pariwisata Indonesia (Persero)/Indonesia Tourism Development Corporation (ITDC), kembali menjadi

tuan rumah penyelenggaraan Bali and Beyond Travel Fair (BBTF), salah satu ajang pameran perjalanan dan wisata internasional paling terkemuka di Indonesia.

BBTF yang tahun ini memasuki tahun penyelenggaraan ke-7 akan digelar pada 8–12 Juni 2021 di Bali International Convention Center (BICC), The Westin Resort Nusa Dua Bali secara temu muka dan virtual.

BBTF diprakarsai oleh Asosiasi Perusahaan Perjalanan Wisata Indonesia atau Association of The Indonesian Tours And Travel Agencies (ASITA) Balisejak 2014, dan secara konsisten mendapatkan dukungan dari Kementerian Pariwisata hingga saat ini.

Mengangkat tema “Exploring Sustainable & Wellness Tourism”, BBTF tahun ini diharapkan dapat memperkenalkan exhibitors (sellers) dengan konsep pariwisata berkelanjutan (sustainable tourism) dan pengembangan wisata wellness/health tourism.

BBTF 2021 diharapkan mampu menarik 125 sellers baik dari Bali maupun provinsi lainnya di Indonesia serta kurang lebih 150 buyers dari 20 negara termasuk

Indonesia, United Kingdom, Perancis, serta beberapa negara dari Australia, Amerika, dan Asia.

Managing Director The Nusa Dua I Gusti Ngurah Ardita mengatakan, “BBTF tahun ini diharapkan dapat menjadi upaya komunikasi dan jembatan kebangkitan ekonomi pariwisata post-pandemic dan mata rantai promosi destinasi maupun produk wisata berkelanjutan."

"Sebagai pengelola The Nusa Dua, kami siap menjadi tuan rumah event BBTF, khususnya di masa adaptasi kebiasaan baru seperti sekarang ini, mengingat kawasan dan tenant dalam kawasan The Nusa Dua telah tersertifikasi Cleanliness, Health, Safety and Environmental Sustainability (CHSE) dan para pekerjanya telah menyelesaikan program

vaksinasi,” jelas Ardita pada keterangan pers, Selasa (1/6).

Sejak penyelenggaraan pertama 2014, BBTF selalu mengambil tempat di kawasan The Nusa Dua, yang memiliki kelengkapan akomodasi lebih dari 5.000 kamar hotel dan fasilitas Meeting, Incentive, Convention, Exhibition (MICE) yang dapat menampung lebih dari 20.000 delegasi.

BICC, yang menjadi venue penyelenggaraan BBTF 2021, merupakan salah satu venue MICE terbesar dan terlengkap di Bali, yang menyediakan antara lain dua hall utama dengan kapasitas masing-masing 2.500 dan 1.500 peserta, area pameran seluas 2.700m2, auditorium dengan kapasitas 500 kursi dan built-in stage, serta hampir 26 ruang rapat. BICC juga terkoneksi dengan The Westin Resort Nusa Dua Bali yang menyediakan 433 kamar.

“Kami berterima kasih kepada pihak penyelenggara atas kepercayaan kepada The Nusa Dua untuk kembali menjadi tuan rumah BBTF tahun ini," ujar Ardit.

"Kami berharap BBTF dapat menjadi ajang untuk mempromosikan kembali destinasi serta produk wisata unggulan di Bali dan daerah lain di Indonesia kepada pasar

internasional, sebagai upaya mendorong pemulihan pariwisata Bali dan nasional pascapandemi Covid-19,” tutup Ardita. (RO/OL-09)