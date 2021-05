Bantu Perempuan Indonesia dengan Produk Berkualitas

KECANTIKAN adalah sesuatu yang paling diidamkan oleh para perempuan. Tidak mengheranan jika sejak dulu berbagai produk kecantikan ataupun salon banyak bertebaran untuk kaum Hawa tersebut.

Berangkat dari situ MS Glow secara resmi meluncurkan Whitening Scrub dan Gluta White Soap yang dapat mencerahkan kulit dua kali lipat dengan kandungan yang lembut dan hypoallergenic. "Kandungan dalam sabun ini sudah terhidrolisasi dengan baik sehingga aman untuk kulit yang sensitif dan dapat digunakan untuk mandi sehari-hari," ujar founder MS Glow, Shandy Purnamasari.

Bahan utama dari Gluta White Soap, kata dia adalah natural coconut oil dan glutathione sebagai produk yang melembapkan dan mencerahkan juga anti aging. Sedangkan untuk produk Whitening Scrub berbahan utama Kaolin Clay dan Glutathione untuk mengangkat sel kulit mati dengan lebih lembut dan mencerahkan tanpa merusak skin barrier kulit.

Setiap produk itu memiliki tiga varian dengan serum berbeda. Warna pink mengandung serum collagen untuk kulit dua kali lipat lebih cerah dan anti aging. Kemasan biru mengandung hydrolyzed milk untuk hasil cerah, lembap dan kulit lebih halus. Sedangkan warna kuning mengandung serum kojic acid untuk hasil dua kali lipat lebih cerah dan kulit bercahaya.

"Produk ini juga efektif sekali untuk pengalaman mandi yang berbeda, biasanya mandi hanya untuk membersihkan, sekarang waktu mandi juga bisa diefektifkan untuk mencerahkan dan menutrisi kulit” lanjut Shandy.

Bagi mereka yang alergi susu namun ingin menggunakan body care berbahan susu juga tidak perlu khawatir. Sebab produk Gluta White Soap with Milk dan Whitening Scrub with Milk ini dapat lebih aman digunakan. Produk Gluta White Soap with Milk dan Whitening Scrub with milk tidak menggunakan sembarang susu, namun menggunakan Hydrolyzed milk. Hydrolyzed milk memiliki nutrisi komplit dari susu, namun dengan partikel yang dipecah menjadi jauh lebih kecil supaya lebih aman diserap oleh tubuh.

Selama ini, banyak produk sabun yang menawarkan busa melimpah dengan hasil kesat. Padahal, busa yang melimpah dengan hasil kesat bukan menjadi jaminan sabun tersebut baik bagi kulit. Sebaliknya, busa yang melimpah memiliki efek yang kurang baik bagi kulit.

"Umumnya, SLS adalah zat yang digunakan produsen sabun untuk membuat hasil sabun dengan busa melimpah. Sayangnya, bahan SLS ini dapat menyebabkan kerusakan lapisan skin barrier kulit sehingga kulit menjadi kering," ujar Shandy. (RO/A-1)