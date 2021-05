Benarkah Kita Harus Minum Air Delapan Gelas Sehari?

CUACA yang lebih panas menginspirasi banyak orang untuk tetap terhidrasi dan minum delapan gelas air atau sekitar dua liter sehari. Tetapi, apakah informasi ini benar atau tidak alias hoaks?

Menurut Associate Professor of Exercise and Sports Science Wayne State University, Tamara Hew-Butler, orang sehat sebenarnya bisa mati karena minum terlalu banyak air. "Saya seorang ahli fisiologi olahraga dan penelitian saya berfokus pada overhidrasi dan bagaimana minum terlalu banyak air memengaruhi tubuh," ujarnya sebagaimana dikutip Scitechdaily yang dipublikasikan awal oleh The Conversation.

Lebih lanjut ia menjelaskan, karena keseimbangan air--dan natrium--sangat penting untuk kehidupan, sangat jarang orang meninggal karena minum terlalu banyak atau terlalu sedikit cairan. Dalam kebanyakan kasus, proses molekuler tubuh disetel dengan baik secara tidak sadar menjaga kita.

Air keluar, air masuk

Saat musim panas dimulai, tantangan hidrasi mengakar di seluruh sekolah, olahraga, dan tempat kerja. Ada keyakinan yang dianut secara luas bahwa konsumsi air di luar kebutuhan fisiologis atau rasa haus itu sehat.

Namun itu tidak benar. Kebutuhan air tubuh individu terutama didasarkan pada seberapa banyak air yang hilang. Berapa banyak air yang dibutuhkan setiap orang untuk diminum terutama tergantung pada tiga faktor:

1. Berat badan. Orang yang lebih besar membutuhkan lebih banyak air.

2. Suhu lingkungan. Saat cuaca lebih panas, orang akan berkeringat dan kehilangan air.

3. Tingkat aktivitas fisik. Peningkatan intensitas latihan meningkatkan kehilangan air keringat.

Oleh karena itu, strategi penggantian cairan satu ukuran cocok untuk semua seperti minum delapan gelas berisi delapan ons air per hari tidak sesuai untuk semua orang. Masih belum jelas dari mana asalnya rekomendasi asupan air itu.

Mungkin, ambang batas asupan dua liter itu berasal dari salah tafsir atas rekomendasi asli yang ditawarkan oleh Dewan Pangan dan Gizi AS pada 1945 serta Otoritas Keamanan Pangan Eropa 2017 yang menyatakan jumlah air yang disarankan setiap hari mencakup semua minuman ditambah kelembapan dalam makanan.

Itu berarti kelembapan yang terkandung dalam makanan, terutama buah-buahan segar, soda, jus, sup, susu, kopi berkontribusi pada kebutuhan air harian yang direkomendasikan. Pedoman ini selanjutnya menyarankan bahwa sebagian besar kandungan air yang disarankan dapat dicapai tanpa minum lebih banyak air biasa.

Dan, penting untuk dicatat bahwa meskipun alkohol memiliki sifat diuretik--etanol bekerja langsung pada ginjal untuk membuat kita lebih sering buang air kecil--minuman berkafein, seperti teh dan kopi, tidak meningkatkan kehilangan air kemih melebihi jumlah air yang terkandung dalam minuman ini.

Ginjal itu raja

Sekarang, kita mungkin bertanya-tanya mengapa demikian? Lagi pula, kita telah mendengar dari banyak orang bahwa kita perlu minum lebih banyak, lebih banyak, dan lebih banyak.

Keseimbangan air tubuh total atau yang kita sebut homeostasis oleh para ilmuwan olahraga begitu rumit. Tapi mamalia bertahan hidup dengan membuat penyesuaian seketika pada ginjal. Itulah alasan dalam hal hidrasi, ginjal kita merupakan raja.

Di dalam setiap ginjal--kita hanya membutuhkan satu (artinya kita dilahirkan dengan cadangan untuk berjaga-jaga)--terdapat jaringan saluran air aquaporin-2 (AQP-2) yang merespons hormon arginine vasopressin. Ini merupakan hormon antidiuretik (retensi air) utama tubuh. Ini disekresikan oleh kelenjar hipofisis posterior sebagai respons terhadap sinyal saraf yang dikirim dari sensor otak khusus yang mendeteksi perubahan halus dalam keseimbangan air. Sensor khusus ini disebut organ sirkumventrikuler.

Ginjal akan membuat penyesuaian molekuler pada kekurangan dan kelebihan hidrasi dalam waktu 40 detik sebagai respons terhadap gangguan pada keseimbangan air. Penyesuaian ini dihasilkan dari pasukan mobilisasi saluran air AQP-2 yang berjumlah sekitar 12 juta per sel saluran pengumpul.

Itulah sebabnya ketika kita minum lebih banyak air daripada yang dibutuhkan tubuh kita--di atas rasa haus--kita harus segera buang air kecil. Atau ketika kita lupa membawa botol air selama latihan, kita berhenti buang air kecil untuk menghemat air tubuh. Tindakan cepat terkoordinasi antara otak, saraf kranial, dan ginjal ini jauh lebih efisien dan tepat daripada aplikasi ponsel, gadget, atau rekomendasi pribadi yang tersedia.

Manfaat air minum

Data menunjukkan bahwa minum sekitar dua liter air per hari mengurangi pembentukan batu ginjal pada orang dengan riwayat batu ginjal dan menurunkan jumlah infeksi kandung kemih pada orang dengan riwayat infeksi kandung kemih.

Perbaikan corak kulit, fungsi ginjal, dan sembelit dengan peningkatan konsumsi air disebut tidak jelas didukung oleh ilmu pengetahuan. Minum air ekstra saja tidak membantu anak-anak menurunkan berat badan kecuali jika asupan air menggantikan konsumsi minuman berkalori tinggi, seperti soda atau membuat orang merasa kenyang sebelum makan.

Air minum dapat memengaruhi kondisi mental beberapa orang. Beberapa penelitian melaporkan kinerja kognitif yang lebih baik setelah meningkatkan asupan air. Wanita dengan kecemasan melaporkan asupan air kompulsif membuat mereka merasa lebih baik. Kemungkinan besar ini dari aktivasi sirkuit penghargaan yang meningkatkan dopamin. Banyak pasien skizofrenia adalah peminum air yang kompulsif, menyatakan bahwa 'suara' menyuruh mereka untuk minum dan bahwa air minum menekan suara-suara ini.

Sebagai catatan, studi pencitraan otak mengonfirmasi bahwa minum berlebihan tidak menyenangkan dan membutuhkan tenaga otot yang lebih besar daripada minum saat haus. Otak kita mencoba mencegah minum berlebihan kronis atau polidipsia karena polidipsia sosial menyebabkan kencing kronis (poliuria), yang dapat menyebabkan modifikasi pipa internal seperti distensi kandung kemih, pelebaran ureter, hidronefrosis, dan gagal ginjal.

Jadi, apakah kita perlu minum delapan gelas air setiap hari? Kecuali jika haus, minum lebih banyak air mungkin tidak akan memberikan manfaat kesehatan yang lebih baik tetapi mungkin juga tidak berbahaya. (OL-14)