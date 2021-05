Gemerlapnya Idul Fitri di The Sultan Hotel and Residence, Jakarta

LIBUR lebaran segera tiba. Silaturahmi atau hanya sekedar kumpul makan bersama sudah jadi tradisi yang dilakukan oleh masyarakat. Tren staycation di hotel dalam kota pun terus berlanjut, menghadirkan berbagai penawaran yang menarik, tak ketinggalan The Sultan Hotel & Residence Jakarta.



Dengan adanya larangan mudik, menginap di hotel dapat menjadi pilihan mengisi liburan. Terutama bagi tamu yang ingin merasakan suasana resor di Jakarta dan memboyong seluruh keluarga, The Sultan Hotel & Residence merupakan pilihan yang sangat tepat.



Menyambut momen ini, The Sultan Hotel & Residence Jakarta menawarkan promo menginap hanya IDR1.189.000 nett/kamar dan IDR1.389.000 nett/kamar sudah termasuk sarapan untuk dua orang. Paket staycation selama libur lebaran ini diberi nama 'A Gleaming Idul Fitri'.



Harga yang tercantum sudah termasuk berbagai manfaat yang menarik. Seperti gratis satu scoop yoghurt atau ice cream dan satu pan pizza marinara dari outlet terbaru The Sultan Hotel & Residence Jakarta, Sultan Pizzeria.



Selain itu tamu juga akan mendapatkan diskon 50% dari Alleira Batik untuk setiap pembalanjaan di Senayan City atau Plaza Indonesia. Tersedia pula sepeda yang dapat digunakan para tamu untuk berkeliling Gelora Bung Karno selama dua jam jika menginap, baik di hotel maupun residence.



Yang paling menarik dari paket staycation kali ini adalah adanya kesempatan bagi buah hati Anda untuk ikut serta di 'Pizza Cooking Class' di Sultan Pizzeria. Kelas memasak pizza ini bisa diikuti oleh anak dari usia 6-12 tahun.



Jika Anda tidak menginap alias tamu walk-in' juga bisa mengikuti kelas dengan membayar IDR150.000 nett/aanak. Harga tersebut sudah termasuk apron, chef's hat, sertifikat' dan bahan-bahan untuk membuat pizza.





Selain itu pada 12-14 Mei 2021, tamu juga bisa menikmati rangkaian buffet sebagai santap siang dan barbeque di tepi kolam renang saat malam hari. Hal ini jelas akan memudahkan Anda yang enggan ke dapur dan memilih untuk menghabiskan waktu bersama orang tersayang di luar rumah namun tetap dengan aman dan menerapkan protokol kesehatan.



Prasmanan khusus Lebaran dibandrol di harga Rp250.000 nett/orang. Sedangkan Lebaran Barbeque Dinner ada di harga Rp300.000 nett/orang.



Ingin mengulang kesuksesan yang sama saat menjual paket bukber Ramadhan di pinggir kolam renang, maka The Sultan Hotel & Residence Jakarta kembali membuat paket makan bersama dengan konsep seperti itu. Mengingat masa pandemi ini, tamu cenderung memilih lingkungan luar ruangan.



Tamu bisa menikmati aneka makanan semua orang seperti sup buntut, siomay, batagor, beef wellington, mie ayam jamur, lontong cap gomeh, laksa bogor dan Vietnamese roast beef di Lebaran Special Buffet.



Sedangkan untuk Lebaran Barbeque Dinner, tamu dapat mencoba berbagai food station makanan panggang dan bakar dari banyak jenis daging dan seafood.



Hadir juga food station teppanyaki dan shabu-shabu, serta aneka dessert dan sweets untuk mengakhiri pertualangan rasa ala sultan. (RO/OL-10)