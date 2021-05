7 Rekomendasi Drama Korea dengan Rating Tertinggi 2021

BERIKUT adalah rekomendasi 7 Drama Korea dengan rating tertinggi yang wajib ditonton di 2021.

1. The World of The Married (2020)

Rating: 28,37%

Drama korea yang memiliki 16 season ini sempat booming beberapa waktu lalu karena ceritanya yang bikin greget. Bahkan, drama korea satu ini juga memecahkan rekor drama dengan rating tertinggi sepanjang masa.

The World of the Married menceritakan tentang kisah lika-liku pernikahan seorang dokter yang dibumbui dengan peliknya perselingkuhan.

2. Sky Castle (2018)

Rating: 23,77%

Mengisahkan tentang kehidupan empat ibu rumah tangga yang hidup di kawasan eksklusif bernama Sky Castle, drama ini memliki alur cerita yang menarik. Keempat ibu rumah tangga tersebut terus melakukan berbagai cara agar bisa memasukkan anak-anak mereka ke Universitas Nasional Seoul.

3. Crash Landing on You (2019)

Rating: 21,68%

Drama yang sempat booming ini juga menjadi salah satu drama korea rekomendasi 2021. Mengisahkan tentang seorang perwira militer Korea Utara yang menjalin hubungan dengan salah satu pewaris di Korea Selatan. Drama ini diperankan oleh Hyun Bin dan Son Ye Jin.

4. Reply 1988 (2015)

Rating: 18,80%

Pada masanya, Reply 1988 merupakan drama korea dengan rating tertinggi. Karenanya sampai saat ini drama tersebut masih masuk ke dalam list rekomendasi drama yang wajin ditonton. Berkisah tentang lima sahabat yang hidup berdampingan sejak kecil di sebuah area perumahan.

5. Goblin 2016

Rating: 18,68%

Drama korea bergenre fantasi romansa drama ini berkisah tentang Jenderal Kim Shin yang dikutuk dan terpaksa menjalani kehidupan abadi di bumi sebagai seorang goblin. Selain ceritanya yang menarik, Goblin juga diperankan oleh aktor dan aktris popular seperti Gong Yoo, Kim Go Eun, Lee Dong Wook, dan Yook Seungjae.

6. Mr. Sunshine (2018)

Rating: 18,13%

Drama yang diperankan oleh Lee Byung Hun dan Kim Tae Ri ini memiliki latar waktu 1871. Ceritanya yang kompleks berhasil menarik perhatian penonton di Korea dan bahkan hingga tingkat mancanegara.

7. Itaewon Class (2020)

Rating: 16,55%

Itaewon Class juga merupakan salah satu drama korea yang menarik minat banyak penonton. Serial yang diadaptasi dari Webtoon ini mengangkat kisah tentang seorang tokoh bernama Park Saeroyi yang berjuang merintis usaha kuliner di Itaewon demi membalaskan dedamnya atas kematian ayahnya. (OL-2)