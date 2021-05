Promo #LEBARANDIARTOTEL kembali Hadir di Artotel Yogyakarta

SELAMA satu bulan penuh umat muslim melaksanan puasa, kini hari kemenangan Idul Fitri 1442 H akan segera disambut oleh umat muslim di berbagai daerah termasuk di Yogyakarta. ARTOTEL Yogyakarta kembali hadir dengan promo #LEBARANDIARTOTEL. Promo ini memberikan beberapa penawaran paket menginap serta promo makanan dan minuman yang bisa dikonsumsi di restoran ataupun di rumah.

Berikut beberapa promo yang dapat dipesan dan dinikmati oleh para tamu yang merencanakan untuk menginap dan merayakan Lebaran bersama sahabat atau keluarga.

Baca Juga: ARTOTELGROUP dan Far East Hospitality Jalin Kerja Sama Strategis

1. Paket Kamar 'Lebaran di ARTOTEL'.

Paket ini merupakan paket kamar yang menawarkan harga spesial Rp550.000/room/night untuk pemesanan langsung, maupun melalui www.artotelgroup.com. Promosi ini dapat dipesan mulai dari 5 Mei hingga 16 Mei 2021. Dan untuk periode menginap 13-16 Mei 2021.

Paket ini sudah termasuk breakfast untuk 2 orang dan makan malam spesial menu Idul Fitri untuk 2 orang. Penawaran ini sekaligus solusi bagi para tamu yang berasal dari Yogyakarta dan sekitarnya yang ingin berlibur dan menikmati waktu libur Idul Fitri tanpa harus ke luar kota.

Tentu saja kami tetap menjalankan dan mengikuti protokol kesehatan yang berlaku. Sehingga para tamu tetap merasa aman, nyaman, dan tenang saat menginap.



2. Promo 'WRAP AND GO'.

Untuk mengobati rindu kampung halaman dan menyemarakkan Idul Fitri, ARTOTEL Yogyakarta menyajikan menu hidangan yang bisa dinikmati di rumah bersama keluarga. Harganya mulai Rp350.000++ per paket yang dapat dinikmati untuk 4-6 orang. Paket ini terdiri dari menu nasi putih, sambal goreng kentang, jipang & tahu, telur pindang, gulai ayam, rendang sapi, kerupuk udang, sambal terasi & acar, dan es campur.

Serta berbagai menu minuman khas Indonesia yang dapat dinikmati bersama keluarga di rumah melengkapi nuansa kemenangan Idul Fitri. Minuman ini dapat dinikmati dengan harga mulai dari Rp25.000 net per cup.

Tuning Mamiek, General Manager ARTOTEL Yogyakarta, mengatakan, “ARTOTEL Yogyakarta menyambut Idul Fitri dengan penuh semangat kebersamaan. Semangat kebersamaan dan ingin selalu menemani para tamu yang tidak dapat mudik saat ini dengan memberikan paket-paket yang sangat menarik, mulai dari harga paket kamar #LebaranDiARTOTEL yakni memberikan harga khusus dan gratis sarapan pagi dan makan malam untuk 2 orang.''

''Tidak hanya itu, seluruh properti ARTOTEL Group juga menawarkan berbagai hidangan khas Indonesia, baik makanan maupun minuman, untuk dapat dinikmati bersama keluarga di rumah. Hal ini kami berikan, karena kami ingin terus bersama para pelanggan baik berada di ARTOTEL Yogyakarta ataupun berada di rumah masing-masing. Selain itu, kesehatan dan kenyamanan adalah prioritas kami terutama di masa pandemi seperti ini. Dalam kesempatan ini, saya mewakili ARTOTEL Yogyakarta mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Fitri 1442H, mohon maaf dan lahir batin, dan tetap menjaga kesehatan,” tambah Tuning. (RO/OL-10)