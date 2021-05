Catat, Ini Manfaat Daun Sirsak dan Efek Sampingnya

SIRSAK merupakan buah tropis yang populer di Indonesia. Buah ini memiliki rasa manis dan asam, yang umumnya dimanfaatkan sebagai campuran membuat minuman.

Buah sirsak mengandung vitamin C dan Kalium yang baik untuk kesehatan tubuh. Selain buahnya, ternyata daun sirsak juga mempunyai banyak manfaat untuk kesehatan. Daun sirsak banyak digunakan sebagai obat herbal sejak dahulu kala.

Mengutip dari buku berjudul The Miracle of Herbs karya dr. Prapto Utami, Desty Ervira Puspaningtyas, S.Gz, daun sirsak mengandung kalsium, fosfor, karbohidrat, vitamin A, B, C, Tanin, fitosterol, kalsium oksalat, dan alkaloid murisine.

Daun sirsak mengandung banyak vitamin dan antioksidan, serta dipercaya bisa menyembuhkan sejumlah penyakit.

Pertama, insomnia. Bagi penderita insomnia, daun sirsak bisa menjadi solusi. Melansir dari Stylecraze, daun sirsak mengandung obat penenang yang membuat otot menjadi rileks. Minum ekstrak daun sirsak secara teratur bisa membantu Anda tidur lebih cepat.

Kedua, anti kanker. Dalam International Journal of Applied Science and Technology tahun 2012, ekstrak daun sirsak terbukti memiliki efek sitotoksik (racun) terhadap sel kanker. Daun sirsak terbukti mampu menghambat perkembangan sel kanker.

Ketiga, memelihara kesehatan mulut. Daun sirsak memiliki kemampuan untuk mencegah pertumbuhan dan perkembangan bakteri serta jamur streptoccus dan Candida albican. Infeksi jamur dan bakteri tersebut membuat seseorang menderita penyakit mulut seperti gingivitis.

Keempat, asam urat. Mengutip dari jurnal Efek Pemberian Infusa Daun Sirsak terhadap penurunan Kadar Asam Urat Darah, daun sirsak mengandung fruktosa, lemak, protein, kalsium, fosfor, zat besi, vitamin A dan vitamin B. Tidak hanya itu daun sirsak mengandung flavonoid (antioksidan tinggi) yang mampu mencegah pembentukan asam urat dengan cara menghambat kerja enzim xhantine oxidase.

Bagi penderita asam urat, daun sirsak tidak bisa dikonsumsi secara sembarangan. Pasalnya, ada cara yang tepat dan aman untuk mengonsumsi daun sirsak agar ampuh menurunkan asam urat.

Penderita asam urat bisa mengonsumsi daun sirsak dalam bentuk teh. Yakni, dengan merebus 10 lembar daun sirsak dengan tiga gelas air sampai mendidih dan tunggu hingga air rebusan daun sirsak tersisa 1/3. Rebusan daun sirsak tersebut bisa diminum setiap pagi.

Kelima, diabetes. Daun sirsak mengandung saponin dan polifenol yang berperan untuk mengontrol kadar gula dalam darah.

Keenam, meningkatkan sistem kekebalan tubuh. Daun sirsak kaya antioksidan. Hal tersebut membuat daun sirsak bermanfaat untuk meningkatkan sistem kekebalan tubuh dan sekaligus menangkal radikal bebas.

Ketujuh, menyembuhkan infeksi. Daun sirsak efektif menyembuhkan infeksi yang diakibatkan oleh bakteri dan parasit. Selain itu daun sirsak juga bisa meredakan nyeri sendi, dengan menggosokkan ramuan daun sirsak di tempat yang terasa nyeri.

Namun, perlu diingat bahwa Anda sebaiknya berkonsultasi dengan dokter sebelum mengonsumsi obat herbal daun sirsak.

Memorial Sloan Kettering Cancer Center menyarankan agar Anda tidak mengonsumsi daun sirsak atau sirsak jika Anda sedang minum obat tekanan darah, sedang minum obat diabetes dan jika Anda menjalani studi pencitraan nuklir.

Organisasi tersebut juga menambahkan bahwa penggunaan berulang dapat menyebabkan keracunan hati dan ginjal dan efek samping sirsak mungkin termasuk gangguan pergerakan dan myeloneuropathy (suatu kondisi dengan gejala yang mirip dengan penyakit Parkinson). (OL-7)