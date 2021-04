Satgas: Jangan Khawatir Suplai Vaksin Berkurang

Masyarakat diminta tak mengkhawatirkan suplai vaksin covid-19 yang berkurang. Pemerintahan akan terus berupaya mendatangkan vaksin.



"Saya meminta kepada masyarakat untuk tidak khawatir akan berkurangnya suplai vaksin. Pemerintah terus berusaha maksimal," kata juru bicara Satuan Tugas (Satgas) Penanganan Covid-19 Wiku Adisasmito secara virtual, Jakarta, Rabu, (28/4).

Wiku memastikan pemerintahan akan melakukan berbagai cara untuk memenuhi kebutuhan vaksin dalam negeri. Salah satunya, bekerja sama dengan The Global Alliance for Vaccines and Immunisation(GAVI)-World Health Organization (WHO).

"Pada Senin, 26 April 2021 Indonesia secara resmi menerima sebanyak 3,8 juta dosis vaksin AstraZeneca hasil kerja sama multilateral," ucap Wiku.



Total vaksin AstraZeneca yang telah diperoleh Indonesia sebanyak 4,9 juta dosis. Wiku berharap dengan tambahan ini jumlah penerima vaksin semakin banyak. Sementara itu, untuk memenuhi kebutuhan dalam jangka panjang, pemerintah mendukung pengembangan vaksin Merah Putih. Vaksin buatan anak bangsa ini dalam proses uji klinis tahap dua.



"Pemerintah turut mendukung produksi vaksin dalam negeri dengan dasar pengembangan yang sesuai etika dan kaidah ilmiah," ucapnya.



Guna menyukseskan program vaksinasi, pemerintah meminta masyarakat yang sudah masuk dalam prioritas untuk segera divaksinasi. Dengan begitu masyarakat akan terlindungi dari virus korona. (H-3)