Dorong Pemberdayaan Perempuan di Masa Pandemi

SETIAP 21 April, masyarakat Indonesia memperingati Hari Kartini sebagai salah satu simbol dari perjuangan pergerakan perempuan. IUIGA bekerja sama dengan Colette Lola mendorong pemberdayaan perempuan Indonesia dengan pelatihan keterampilan memasak.

Berfokus untuk menjangkau ibu rumah tangga dari beberapa komunitas, acara ini dilakukan secara kelas daring. Pada kegiatan ini, IUIGA ingin memberikan bekal kepada para ibu rumah tangga agar bisa mencari tambahan pemasukan dengan berjualan.

Di kelas ini para peserta berkesempatan untuk belajar membuat dessert, yaitu Japanese Strawberry Shortcake. Fokus pada kelas ini bukan hanya bagaimana untuk membuat dessert yang lezat, tetapi juga bagaimana membuat dessert layak jual. Hal ini dilakukan mengingat banyak ibu rumah tangga yang kini harus membantu perekonomian keluarga mereka karena terkena dampak pandemi covid-19.

"Kami sadar pandemi ini memberikan efek yang sangat besar bagi segala kalangan. Banyak pihak yang terkena PHK, dan para ibu rumah tangga dituntut untuk berkontribusi pada perekonomian keluarga. Kami rasa ini adalah momen yang tepat untuk mengajak para ibu rumah tangga untuk bisa mendapatkan penghasilan tambahan bagi keluarga. Maka dari itu, IUIGA memutuskan untuk mendorong pemberdayaan wanita melalui kegiatan pelatihan keterampilan memasak ini," ujar William Firman, Managing Director IUIGA Indonesia, dalam keterangannya, Rabu (21/4).



Dipimpin oleh Chef Jeffrey Nathaniel, yaitu RnD dari Colette Lola, para partisipan diajarkan untuk pembuatan dan penataan cake yang sesuai dengan standar toko kue komersil. Pasalnya, kompetisi yang terjadi pada pasar dessert sangat tinggi. Karena itu, selain rasa yang enak, pengemasannya juga harus dilakukan dengan sangat menarik.

Selain itu, para peserta juga diajarkan mengenai pemilihan bahan yang berkualitas dan cara penyimpanan untuk memastikan kualitas bahan makanan tetap terjaga.

"Kami merasa sangat bangga dan senang untuk dapat berpartisipasi dalam mendorong pemberdayaan wanita dalam Hari Kartini tahun ini. Karena kami berkesempatan untuk membantu masyarakat Indonesia melalui keahlian kami yaitu dessert. Semoga dengan ilmu dan pengalaman yang kami bagi dapat membantu para ibu rumah tangga untuk bisa berkontribusi lebih dalam perekonomian keluarganya," ujar Andre Malonda, Director Colette Lola.

Acara ini diikuti 15 peserta dari 7 segmen komunitas berbeda yaitu Pregnant Mom, New Mom, Pre K & K, Single Mom, Elementary, Pre-teen and teen, dan special needs. Untuk menyasar para ibu rumah tangga dalam kegiatan ini, IUIGA bekerja sama dengan komunitas Mommies Daily.

"Program ini merupakan salah satu upaya IUIGA untuk senantiasa meningkatkan kualitas hidup dari rumah tangga masyarakat Indonesia. Semoga dengan kegiatan ini para peserta mendapatkan bekal untuk bisa berpartisipasi dalam perekonomian keluarganya," tutup William. (RO/S-2)