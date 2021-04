Mengasah Kreativitas Anak dengan Bermain

PT MAP Aktif Adiperkasa melalui Kidz Station menghadirkan brand FAO Schwarz yang terkenal di dunia kepada pelanggan di seluruh Indonesia. Merek ini akan tersedia di toko Kidz Station (selected stores) mulai dari Maret 2021.

Toko-toko Kidz Station akan menampilkan berbagai mainan FAO Schwarz yang ikonik mulai dari boneka dengan bahan-bahan terbaik dan lembut setinggi 2 meter, Ride-On Roadster Car yang menampilkan pesona vintage, set mainan yang mengasah kreativitas dengan konsep DIY (do it yourself), hingga karpet piano yang bisa digunakan untuk bermain, merekam, dan membuat aransemen musik dengan cara menginjak tuts piano, dan keseruan lain yang tidak ada habisnya!

"Kami sangat terhormat telah dipercaya oleh brand FAO Schwarz dan Discovery #Mindblown sebagai distributor di Indonesia. Kami benar-benar percaya bahwa mainan dan konsep ikonik mereka, bersama dengan eksekusi ritel terdepan MAP Active akan membawa dunia imajinasi, petualangan, dan keajaiban bagi konsumen Indonesia," ujar General Manager PT MAP Aktif Adiperkasa, Fannie Gozali, dalam keterangannya pekan lalu.

FAO Schwarz telah sejak lama dikenal sebagai toko mainan terkenal di dunia yang menginspirasi imajinasi dengan konsep penjualan interaktifnya yang menyenangkan. PT MAP Aktif Adiperkasa melalui toko ritel Kidz Station akan menawarkan pelanggan keajaiban imajinasi itu melalui desain dan tampilan di dalam toko-toko Kidz Station yang menyediakan produk FAO Schwarz.



"Kami senang sekali bisa bermitra dengan PT MAP Aktif Adiperkasa dan menghadirkan FAO Schwarz, brand mainan ikonik yang legendaris ke Indonesia. Misi dari FAO Schwarz adalah tentang mendorong anak-anak untuk memimpikan hal yang mustahil melalui permainan imajinatif. Kami yakin bahwa MAP dengan pengalaman bisnis ritel mereka yang kuat adalah mitra yang tepat untuk mewujudkan imajinasi melalui produk FAO Schwarz kepada pelanggan mereka di Indonesia," kata Megan Wycoff, Senior Director Sales & Partnerships di ThreeSixty Group.

Sementara Discovery #Mindblown terkenal dengan produk mainan seru yang semuanya didasarkan pada eksplorasi, pendidikan, dan hiburan. Koleksi mainan dari Discovery #Mindblown yang akan hadir di Kidz Station (selected stores) mulai dari blok bangunan magnetik, tongkat gelembung, dan koleksi mainan berbasis STEM (Sains, Teknologi, Teknik dan Matematika) seperti set mainan eksperimen DIY membangun robot, membuat sabun dan menggali fosil yang dapat dinikmati seluruh keluarga di Kidz Station (selected stores) kesayangan mulai dari Maret 2021.

Dengan membiasakan anak dengan pembelajaran inovatif baik di dalam maupun di luar ruang kelas dan lingkup sekolah bisa mengasah kemampuan berpikir kritis mereka. Selain itu juga bisa mempertajam kemampuan mereka dalam memecahkan masalah hingga memicu rasa ingin tahu yang mereka miliki. Berdasarkan hal tersebut, Discovery #Mindblown berkomitmen untuk terus mendukung anak agar terus berprestasi terutama di bidang sains, teknologi, teknik, dan matematika.

"Koleksi mainan Discovery #Mindblown kami membawa banyak pengalaman bermain sambil belajar dan mendapat banyak dukungan dari para orangtua. Kami telah bekerja sama dengan mitra kami untuk semua produk Discovery dan memastikan konsistensi antara konten maupun mainan yang mereka buat dengan lini produk kami," pungkas Megan. (RO/S-2)