Inilah Lagu Slank yang Akan Dibawakan saat Vaksin untuk Indonesia

Tak hanya menyajikan cerita-cerita inspirarif, Slank juga menjadikan acara Vaksin untuk Indonesia untuk melepas rindu dengan penggemar mereka. Sama seperti dua episode sebelumnya, Slank tampil membawakan lagu-lagu di Vaksin untuk Indonesia Episode 3.



Lagu yang dibawakan adalah "I Miss You But I Hate You" yang menjadi salah satu tembang populer Slank. Dalam acara ini Slanker bisa menyaksikan penampilan idola mereka lagi secara virtual.



Untuk memuaskan penggemar, Slank juga membawakan lagu "Cinta Kita" dan "Kirim Aku Bunga". Ada beberapa lagu lagi yang akan dibawakan Slank di Vaksin untuk Indonesia Episode 3.

Di episode ketiga, Slank berbincang dengan Aisyah Alissa, anak berusia 10 tahun yang kehilangan ibu kandung yang merupakan orang tua tunggal akibat covid-19. Selain itu, ada Slamet Riyanto yang sempat terkena PHK karena terdampak pandemi.



Mereka juga akan berkolaborasi dengan penyanyi Sivia di salah satu lagu paling ikonik milik Slank. Penasaran lagu apa itu? Saksikan Vaksin Untuk Indonesia Episode 3 pada Jumat, 16 April pukul 20.05 WIB di Metro Tv.

Sementara itu, Media Group bersama Slank menggelorakan kampanye sosial bertajuk "Vaksin untuk Indonesia". Kampanye ini adalah upaya untuk bersama-sama bangkit dari pandemi dan memupuk optimisme menuju normal baru dengan terus menjaga kesehatan fisik dan mental.



Vaksin dalam tajuk ini bukan saja berarti "obat" atau "anti-virus". Tetapi, juga upaya untuk menguatkan kembali mental dan spirit kita di tengah kesulitan akibat pandemi.



"Slank dan Media Group bikin gerakan yang bertema 'Vaksin untuk Indonesia'. Berharap lewat musik dan dialog, acara ini bisa menyemangati dampak pandemi yang mengenai kehidupan kita, supaya tetap semangat," terang drummer Slank, Bimo Setiawan Almachzumi alias Bimbim.



"Kita hibur supaya senang, supaya imun kita naik juga. Mengajak masyarakat untuk jangan takut untuk divaksin. Ini salah satu solusi untuk lepas dari pandemi," tambahnya.



Program "Vaksin untuk Indonesia" tayang di Metro TV setiap hari Jumat, pukul 20:05 WIB. Dalam tayangan ini, Slank bukan saja menyuguhkan musik semata, tetapi juga menampilkan perjalanan ke sejumlah tempat dan berinteraksi dengan masyarakat dari berbagai latar belakang sosial. (Medcom.id/OL-12)