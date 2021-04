Gemerlapnya Ramadan di The Sultan Hotel & Residence Jakarta

UNTUK menyambut Ramadan, The Sultan Hotel & Residence Jakarta menawarkan berbagai paket yang menarik untuk berbagi kebahagiaan di bulan suci ini.



The Sultan Hotel & Residence Jakarta mengundang para tamu untuk merasakan kebersamaan berbuka puasa dalam nuansa Jawa sambil menikmati hidangan prasmanan dengan suasana pasar tradisional dan ikon Ramadan 'bedug' yang menampilkan gaya penduduk daerah setempat.



Tamu akan diajak untuk merasakan pengalaman kuliner warisan budaya Indonesia dan mencoba berbagai suguhan favorit buka puasa. Seperti jajan pasar, gorengan, nasi kucing, dan kolak.



Hotel ini menawarkan ruang terbuka yang luas dan indah di mana tamu dapat menikmati sajian Ramadan di tepi infinity pool, Kudus Hall & Sultan Pizzeria. Di masa pandemi saat ini, menikmati makan malam di bawah bintang-bintang di ruang terbuka merupakan cara terbaik untuk berkumpul bersama keluarga dan teman.



Seiring matahari terbenam, para tamu dapat menikmati beragam hidangan dan minuman yang menghangatkan, berbagai jenis soto, sate, beragam kurma, manisan, dan makanan penutup yang lezat dengan harga Rp350.000 ++/orang.



The Sultan Hotel & Residence Jakarta juga menawarkan paket meeting selama Ramadhan di Lagoon Garden dan Golden Ballroom untuk tamu yang akan mengadakan pertemuan, rapat, konvensi atau acara lainnya dengan harga mulai dari Rp450.000 nett/orang untuk paket full day. Penyajian hidangan prasmanan dan food stall dapat diubah ke dalam boks yang bisa dibawa pulang dengan pilihan menu ayam panggang utuh atau ikan goreng besar dengan beberapa kue.



Untuk tamu VIP, disiapkan paket Beef Wellington atau hidangan favorit hotel, Salmon en Croute. Selain paket meeting half day dan full day, The Sultan Hotel & Residence juga menyediakan paket coffee break untuk 1 sesi meeting dengan harga Rp200.000 nett /orang.



Selama bulan Ramadan, The Sultan Hotel & Residence Jakarta menawarkan paket kamar dengan harga mulai dari Rp1.189.000 nett / kamar / malam termasuk sahur dan takjil gratis di Lagoon Lounge, check-in lebih awal dan check-out lebih lambat (tergantung ketersediaan) dan diskon 20% untuk buka puasa prasmanan di tepi kolam renang, Kudus Hall & area luar ruang di Sultan Pizzeria.



Bonus lain yang bisa didapatkan para tamu adalah diskon sebesar 50% untuk pembelian produk Alleira Batik di Senayan City & Plaza Indonesia.



The Sultan Hotel & Residence Jakarta juga menyediakan sepeda yang dapat digunakan para tamu maksimal selama 2 jam di sekitar kawasan Gelora Bung Karno.



Ramadan adalah waktu untuk merefleksikan kehidupan. Ciptakan kenangan tak terlupakan dengan merayakan kemeriahan Ramadan bersama orang-orang tersayang di The Sultan Hotel & Residence Jakarta.



Untuk pemesanan dan informasi lebih lanjut, silahkan hubungi 021-5703600 atau 021-57891001. (RO/OL-10)