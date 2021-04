Singapura Bisa Jadi Contoh Tekan Covid-19

LARANGAN mudik yang dikeluarkan oleh pemerintah untuk memutus mata rantai covid-19 mendapat dukungan banyak pihak termasuk Ketua Umum Partai Era Masyarakat Sejahtera (Emas) Hasnaeni. Selain larangan mudik, aturan yang ketat harus ditegakkan agar Indonesia bisa menuju zero covid-19 seperti dialami Singapura saat ini.

"Terkait larangan mudik, apa yang diputuskan dan dilakukan pemerintah itu sangat baik. Karena untuk mencegah meningkatnya kasus Covid-19," kata Hasnaeni dalam keterangan tertulis, Selasa (13/4).

Ia menyarankan pemerintah Indonesia mencontoh kebijakan penanganan korona di Singapura yang memiliki kasus covid-19 tergolong rendah.

"Setiap hari saya memperhatikan day to day, saya hampir dua bulan di Singapura, dan saya bicara dengan Pak Dubes melihat tren Covid-19 itu hampir zero. Paling kasus itu satu, nol, satu, nol. Hampir day to day itu zero covid," ujar Hasnaeni.

Kondisi itu terjadi, menurut dia, lantaran pemerintah Singapura tegas dalam implementasi kebijakan penanganan pandemi. Misalnya aturan mengenai kedatangan pelancong ke negara itu.

"Saya merasakan sendiri ke Singapura saja, tidak terkecuali menteri, siapa pun itu orangnya, tetap mengikuti karantina empat belas hari. Setelah itu orang bebas mau kemana saja," terangnya.



Hasnaeni juga meminta pemerintah memiliki data kasus Covid-19 yang terintegrasi. Data tersebut di-update terus menerus, sesuai perkembangan di lapangan. Sehingga, upaya mengatasi penularan korona bisa terskema.

"Pesan saya kepada pemerintah, data kita harus terintegrasi, tidak boleh putus. Kalau kita ingin menyelesaikan masalah Covid yang ada di Republik Indonesia. Ketika kita tidak melakukan hal demikian, tidak akan selesai masalah Covid-19. Karena luar biasa zona Covid-19 kita tiap hari. Dan kejadiannya luar biasa," pungkasnya. (OL-3)