Hanta Yuda Raih The Best Excellence in Leader & Profesional 2021

DIREKTUR Eksekutif Poltracking Indonesia Hanta Yuda kembali meraih penghargaan bergengsi dalam bidang pengembangan bisnis. Direktur Eksekutif Poltracking Indonesia tersebut meraih Excellence in Leader & Professional 2021.

Alumni terbaik Universitas Gadjah Mada (UGM) tersebut dinilai berhasil membawa Poltracking Indonesia menjadi perusahaan riset terbaik dan berkembang pesat. Pemberian penghargaan Creative & Innovative Leader & Professional Champions Award 2021 yang digagas Majalah Profil Indonesia tersebut dilakukan di Jakarta, Jumat (9/4) lalu.

"Alhamdulillah, terima kasih atas kepercayaan publik kepada Poltracking Indonesia. Penghargaan ini merupakan berkat kerja komunal, dedikasi, kerja sama dan doa seluruh tim yang membersamai perjalanan Poltracking Indonesia selama ini,” kata Hanta Yuda dalam pernyataannya, Minggu (11/4).

Ia menyatakan penghargaan Champions Award 2021 ini menjadi langkah positif bagi Poltracking Indonesia untuk terus berkontribusi untuk pembangunan Indonesia. "Kami berkomitmen menjaga kualitas data sehingga layanan kami selalu menjadi referensi utama yang akurat untuk menentukan langkah strategis," jelasnya.

Penyelenggara Champions Award 2021, Vernita mengatakan penghargaan kepada Hanta Yuda sebagai bentuk apresiasi atas kontribusinya melalui lembaga riset dan kajian politik Poltracking Indonesia. Dia menyebut, penilaian dilakukan secara independen dan masukan dari berbagai pihak.

"Kita bekerja sama dengan berbagai pihak untuk mencari tahu siapa saja yang layak mendapat apresiasi. Bapak Hanta Yuda salah satunya," kata Vernita.

Sebelumnya, Hanta Yuda juga meraih berbagai penghargaan seperti Indonesia Leaders Excellent Award (2019), Men and Women Best of 2019, Outstanding Figure and Inspirational Leader (2019), Indonesia Star Award (2019), dan Indonesia Achievement and Best Performing Award (2019). (RO/OL-15)