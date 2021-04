Mengusung Batik Menjadi Kaya Busana Elegan

PERKEMBANGAN dunia fesyen mengalami banyak kemajuan sesuai dengan era dan masanya. Hal ini terlihat dari semakin banyaknya bermunculnya desainer lokal, jenama lokal, pelaku industri fesyen yang kreatif, serta peminat fesyen dalam sisi antusiasme.

Masa pandemi covid-19 dengan era adaptasi kebiasaan baru membawa banyak perubahan dalam setiap sisi termasuk fesyen. Kreativitas dan pemikiran adaptif menjadi sebuah inovasi yang akan melahirkan berbagai ide untuk sebuah hasil karya.

Hal ini pula yang mendukung Nadia Stefanie untuk berkiprah dalam dunia fesyen menuangkan segala ide kreatifnya. Setelah sukses membangun merek produk skincare dengan label Stefskin, produk slimming dengan label Stefie Herbal Slimming Tea, sektor supply chain dan sektor bisnis lainnya, kini perempuan wirausaha yang dulu aktif di dunia hiburan ini siap memasuki pasar fesyen.

Nadia berkolaborasi bersama Alleira Batik mengeluarkan Special Collection dengan sentuhan gradasi, warna, pola yang didominasi pink dengan sentuhan khas Alleira Batik. Batik memiliki makna filosofis yang mendalam baik dalam setiap goresannya, corak, maupun ketekunan dalam membuatnya. Diperlukan sebuah kesabaran, ketenangan dan kedamaian hati ketika menggoreskan setiap corak menjadi sebuah karya seni.

Batik juga mendapatkan pengakuan dunia international dengan diakui oleh UNESCO pada 2 Oktober 2009 sebagai Warisan Kemanusiaan untuk Budaya Lisan dan Nonbendawi (Masterpieces of the Oral and Intangible Heritage of Humanity).

"Saya menyukai batik karena merupakan warisan budaya Indonesia dengan keanggunan dan nilai seni tinggi. Sentuhan khas Indonesia menjadi sebuah kebanggaan ketika menggunakan Batik dalam menghadiri berbagai acara. Dan hal inilah yang merupakan salah satu cita-cita saya untuk membawa batik dalam sebuah karya busana yang elegan, mengusung kearifan lokal dengan kualitas yang mumpuni," ujar Nadia di Jakarta, Kamis (1/4).

Alleira Batik yang telah lama berkiprah di dunia batik dengan tagline 'The Allure of Indonesian Batik' menjadi partner pilihan Nadia dalam bersama berkarya untuk bisa berkontribusi dalam perkembangan dunia fesyen di Tanah Air. Bertajuk 'Harmony in Pink' menjadi tagline yang akan mewarnai peluncuran koleksi kolaborasi ini.



A Blooming Rose, yang terinspirasi ragam budaya beraneka ragam di Indonesia dari Sabang hingga Merauke hingga kecantikan alami wanita Indonesia. Ragam motif batik ornamen serta kombinasi motif floral meyakini inspirasi itu hingga menghasilkan karya-karya seni batik dengan tiap lembarnya dalam sebuah karya seni tinggi.

Kawung dan Parang merupakan ciri khas motif batik yang melambangkan kemegahan kecantikan dan kepribadian tinggi bagi yang menggunakannya. Sedangkan sentuhan aksen motif flora mewakili lemah gemulainya dan keserasian dalam karya seni tersebut. Dibalut dalam nuansa pink dan magenta yang mengilhami kecantikan sebuah karya bagi wanita yang mencintai filosofi sebuah karya seni.

"Memasuki market lokal dengan kebanggaan akan lahirnya sebuah kolaborasi brand lokal yang berkualitas juga merupakan salah satu tujuan saya. Dan bangga menggunakan lokal produk sebagai salah satu pendukung kemajuan ekonomi bangsa," lanjut Nadia sambil memperlihatkan beberapa koleksi baju, sajadah, dan kain yang nantinya akan diluncurkan.

Sentuhan warna pink yang merupakan warna kesukaan Nadia akan mendominasi koleksi yang nanti akan diluncurkan. Tentunya dalam lini keanggunan corak, motif, dan goresan desain yang mengusung citra kearifan dalam batik.

"Saya berharap koleksi Batik ini akan mendapatkan tempat terbaik bagi para pencinta fesyen di Tanah Air dan semoga bisa juga suatu hari berjaya hingga mancanegara," ujarnya.

Kepedulian Nadia dengan teman-teman para penyintas kanker diwujudkan dalam memberikan sebagian dari keuntungan penjualan untuk Yayasan Kanker Payudara Indonesa. "Ketika kita berbagi dengan sesama yang membutuhkan akan memberikan makna terdalam dan kedamaian di hati kita. Hidup bukan soal menjadi sukses semata tetapi bagaimana kita bisa bedampak positif bagi orang lain," pungkas Nadia. (RO/S-2)