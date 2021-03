Liburan Tengah Semester Bersama Hotel Tugu Bali atau Lombok

MENYAMBUT bulan April ini, saatnya bagi kita untuk merayakan liburan tengah semester dan liburan Paskah. Nikmati pengalaman liburan kali ini di Hotel Tugu Lombok, agar Anda bisa menatap laut biru kehijauan yang berkilauan.

Anak Anda juga bisa melakukan sekolah online dari sini sekarang. Dan bagi para orang dewasa - jangan khawatir, karena ada lebih dari cukup ruang di antara 6 hektar halaman rumput dan pantai sepanjang satu kilometer bagi anda yang menginginkan kedamaian dan ketenangan.

Selama berlibur di sini, anda juga dapat bermain kayak, stand up paddle boards, hingga snorkeling bersama kura-kura di sekitar teluk dan kepulauan Gili. Tersedia juga sepeda yang bisa digunakan anak-anak untuk menjelajahi halaman rumput kami yang luas di tengah-tengah pohon kelapa, perburuan harta karun, pembuatan kue, dan ragam permainan lainnya.

Di Hotel Tugu Bali - siapa yang tertarik untuk belajar surfing? Sebagai hotel yang berlokasi paling dekat ke Pantai Batu Bolong, Anda hanya tinggal berjalan beberapa langkah langsung dari tempat tidur untuk menuju pantai.

Selain itu, anda juga bisa menunggangi kuda di sekitar pantai hingga hijaunya pedesaan. Biarkan anak-anak Anda sibuk mendekorasi telur Paskah, melakukan perburuan telur di sekitar taman, bermain petak umpet di berbagai sudut eksotis di sekitar hotel, hingga piknik makan siang Paskah di tepi laut.

Hotel Tugu Bali dan Lombok yang sarat akan seni, budaya, dan romansa kepulauan Indonesia yang telah berusia ratusan tahun, bisa menjadi taman bermain yang sangat menyenangkan (dan mendidik) untuk keluarga pada liburan tengah semester dan Paskah kali ini.

Dengan dikelilingi oleh keindahan alam dan pemandangan yang luar biasa, semua properti Tugu adalah tempat yang bisa membuat anda Bahagia, dengan melepaskan semua kekhawatiran dan tenggelam dalam ketenangan.

Liburan Tengah Semester di Hotel Tugu Bali

Rayakan liburan Paskah dan tengah semester kali ini di pusat hipster area, Canggu, bersama Hotel Tugu Bali. Manjakan si buah hati dengan perburuan telur Paskah yang menyenangkan di sekitar taman tropis kami yang rimbun.

Selagi mereka asyik bermain, Anda dapat menghabiskan waktu di kolam renang kami atau pun menikmati keindahan alam Bali untuk menyaksikan matahari terbenam dengan ditemani segelas cocktail di Ji Rooftop Terrace.

Mulai dari IDR 1,600,000 ++ / night

Daily breakfast | Daily high-tea with local delicacies| Easter Treasure Hunt | Easter Breakfast Picnic by the Sea on Easter Sunday

Gratis 1 extra bed untuk anak-anak di bawah 12 tahun

Tersedia selama April 2021, harga belum termasuk 21% pajak & service charge

Untuk informasi & reservasi, dapat menghubungi:

T. +62 361 4731 701| M. +62 813 3702 0904 | E. https://tuguhotels.com/. https://tuguhotels.com/hotels/bali

Liburan Tengah Semester di Hotel Tugu Lombok

Bagi yang ingin menikmati privasi bersama orang-orang tercinta pada liburan Paskah dan tengah semester kali ini, anda bisa memilih untuk berlibur di Hotel Tugu Lombok. Anda dapat menikmati surga Lombok dengan bersantai atau pun piknik makan siang Paskah yang romantis di tepi pantai berpasir putih. Anda juga dapat bergabung dengan anak-anak dalam perburuan telur Paskah yang menyenangkan di sekitar taman tropis kami.

Mulai dari IDR 1,400,000 ++ / night

Daily breakfast | Daily high-tea with local delicacies| Easter Treasure Hunt | Complimentary water sport activities (snorkeling, kayaking or paddle boarding) | Easter Breakfast Picnic by the Sea on Easter Sunday

Gratis 1 extra bed untuk anak-anak di bawah 12 tahun

Tersedia selama April 2021, harga belum termasuk pajak 21% & service charge

Untuk informasi & reservasi, dapat menghubungi:

T. +62 370 6120 111| M. +62 81 937 995 566 | E. lombok@tuguhotels.com

https://tuguhotels.com/hotels/lombok

Untuk memastikan tamu mendapatkan pengalaman menginap tanpa rasa khawatir, prosedur baru tentang keselamatan dan kebersihan telah diberlakukan untuk mematuhi peraturan pemerintah dan pedoman WHO, termasuk - tetapi tidak terbatas pada - menerapkan sistem pelacakan kontak, pemeriksaan suhu tubuh, pembersihan yang ditingkatkan dan sanitasi serta menjaga jarak sosial di semua area hotel.

Melalui komitmen tersebut kesehatan, keselamatan, dan kebersihan, semua hotel di bawah Tugu Hotels & Restaurants telah menerima sertifikasi CHSE (Cleanliness, Health, Safety, and Environmental Sustainability) dari Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, serta sertifikasi CovidClean dari SafeHotels.

Mengenai Tugu Hotels & Restaurants

Tugu Hotels & Restaurants merupakan rangkaian dari hotel-hotel luxury penuh sentuhan seni dan budaya Indonesia, yang lahir dari suatu cinta akan sejarah serta romantisme Indonesia dari berabad-abad sebelumnya.

Pendiri Tugu Hotels & Restaurants merupakan salah satu kolektor terbesar barang antik, seni, dan budaya Indonesia, yang merancang setiap hotel Tugu dengan keunikan tersendiri antara satu hotel dengan yang lainnya.

Dengan misi menghidupkan kembali cerita-cerita sejarah dan legenda yang paling romantis dari masing-masing pulau, dengan mencampurkan nya dengan arsitektur dan fasilitas-fasilitas mewah dalam menciptakan suatu experience yang tidak dapat terlupakan.

Cerita-cerita sejarah dan legenda-legenda romantis ini diceritakan melalui koleksi barang antik yang menghiasi pelosok-pelosok interior dan landscape dari masing-masing Tugu Hotels & Restaurants. (RO/OL-09)