Cara Bijak Kembangkan Kreativitas dan Imajinasi Anak

KREATIVITAS dan imajinasi merupakan salah satu potensi anak yang perlu dikembangkan sejak dini. Pasalnya, kreativitas merupakan salah satu fondasi agar anak mampu menyelesaikan masalah, mampu berpikir out of the box. Dengan berimajinasi, si kecil dapat lebih mengembangkan potensi seninya dan menjelajah dunia yang baru.

Kreativitas dan imajinasi bisa menjadi modal untuk kesuksesan anak, apa pun bidang yang dipilihnya kelak, seperti designer, model, dokter, atau jurnalis.

"Sebagai parent, tentu kita ingin anak kita lebih mengembangkan bakat kreativitas dan imajinasinya. Kadang kita bingung, bagaimana sih cara yang tepat agar bisa melatih si kecil lebih imajinatif dan kreatif," ujar Brand Manager Amara, Stella Oktaviani, dalam keterangannya, Senin (30/3).

Agar si kecil mampu mengembangkan kreativitas dan imajinasinya, ia pun berbagi tips dan triknya.

1. Bebaskan anak untuk eksplorasi imajinasinya

Anak yang berumur 3-12 pasti sudah dibekali dengan rasa ingin tahu yang tinggi. Jadi, biarkan mereka melakukan eksplorasi terhadap dunia di sekitarnya, tapi sebagai orangtua juga harus memperhatikan anaknya, harus memberi tahu mana yang bahaya, mana yang tidak.

Misalnya, kalau anak perempuan yang biasanya penasaran ketika ibunya sedang berdandan, dan melihat kosmetik yang sedang dipakai, sang bunda bisa langsung ajarkan bahwa kosmetik yang dipakai itu tidak boleh digunakan, karena mengandung bahan bahan kimia yang berbahaya untuk kulit anak, karena kulit anak jauh lebih sensitif dan bisa menyebabkan iritasi.

"Agar moms bisa lebih tenang dan membiarkan anak perempuan bisa bereksplorasi dengan makeup, Amara Cosmetics for Kids bisa menjadi solusinya, karena bahan bahan Amara sangatlah aman untuk anak berusia 3-12 tahun, dan juga sudah terdaftar di BPOM (Badan Pengawas Obat dan Makanan) juga," terang Stella.



2. Biarkan anak berimajinasi

Salah satu cara melatih imajinasinya ialah dengan memberikan dia mainan-mainan dengan bentuk yang unik. Beri anak kesempatan untuk memilih mainan yang ia sukai. Salah satu mainan unik yang bisa moms berikan untuk si kecil adalah Amara Fantasy Mirror. Selain bentuknya yang unik dengan cermin magical, di dalam Amara Fantasy Mirror ini terdapat pula 7 warna eyeshadow, 1 warna lipstik, dan 1 warna blush on.

"Si kecil dapat bebas berimajinasi menjadi princess atau peri dalam dongeng, tentunya dengan panduan cerita dari moms ya. Ajak juga si kecil bermain role play menjadi peri. Dengan imajinasinya anak akan berusaha memerankan hal-hal tersebut," imbuh Stella.

3. Bermain dan ajarkan anak lebih komunikatif

Bermain juga bisa mejadi salah satu cara melatih kreativitas anak. Mencampurkan berbagai warna dan kombinasi warna dapat melatih jiwa seni anak. Contohnya dengan bermain kutek bersama anak, selain bisa melatih jiwa seni anak, anak bisa belajar banyak warna juga loh.

Namun pemilihan kutek untuk anak harus diperhatikan juga ya moms, karena jika anak memakai kutek untuk orang dewasa akan berbahaya, selain bahan kimia yang terkandung dalam kutek, dan ketika dibersihkan harus pakai aseton, dan itu merupakan bahan kimia yang berbahaya untuk anak.

"Amara Cosmetics for Kids hadir dalam bentuk kutek anak dengan 10 macam varian warna yang disukai anak tentunya, selain warnanya yang bervariasi Amara Nail Polish juga mempunyai bahan aman untuk kuku anak, dan bisa dikelupas tanpa perlu aseton loh moms, jadi tidak perlu khawatir kuku anak iritasi," pungkas Stella.

4. Hindari kata 'salah'

Kadang reaksi atau imajinasi anak tidak selalu sama dengan anak seusianya. Misalnya, si kecil menggambar mobil dengan roda segitiga. Jika hal ini terjadi, usahakan moms tidak berkata 'salah' akan imajinasinya. Moms bisa berkata, "Menarik sekali. Kira-kira mobilnya bisa jalan tidak jika rodanya berbentuk seperti itu…", lalu dengarkan penjelasannya.

Siapa tahu si kecil membuat gambar seperti itu karena rodanya rusak. Dari sini sang bunda juga bisa mengetahui ternyata imajinasi anak itu sangatlah luas, sehingga moms juga harus mendukung tumbuh kembang anak dengan cara yang halus, agar anak bisa lebih eksplorasi dengan imajinasi yang dia miliki. (RO/S-2)