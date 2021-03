Menyibak Perjuangan RS di Masa Pandemi Covid-19

PANDEMI covid-19 yang melanda Tanah Air memang dirasakan hampir semua lapisan masyarakat. Salah satu pihak yang paling sibuk akibat wabah tersebut yakni rumah sakit.

Menurut CEO RS Premier Bintaro, Dr. Martha M.L. Siahaan, MARS MHKes mungkin masih sedikit masyarakat yang tahu bagaimana rumah sakit sebagai perusahaan dapat berjuang untuk bertahan melalui pandemi ini. Selain membantu masyarakat, mereka juga berjuang mengatasi ancaman terhadap diri sendiri.

"Bagaimana kita dapat beradaptasi dan kreatif utk bisa switch keadaan yang krisis menjadi sebuah oppurtunity yang dapat menerbangkan perusahaan yang kita kawal untuk ikut meningkatkan perekonomian negara," ujar Dr Martha dalam acara Giant Webinar bertopik Marketing Strategy During Pandemic : How High Can We Fly. Acara yang digelar RS Premier Bintaro bersama IKAMARS, Citilink, Admedika, ARSADA (Asosiasi Rumah Sakit Daerah Seluruh Indonesia), dan Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta pada Sabtu (27/3).

Menurut Marketing & Business Director AdMedika, Dwi Sulistiani, S.T,. M.M dengan adanya pandemi covid-19 ini mengharuskan beradaptasi dengan hal-hal baru seperti menerapkan protokol kesehatan, penggantian dari dokumen fisik menjadi soft copy, menerapkan WFH / WFO, pengaturan traffic pelayanan, dan lain-lain. "Hal-hal baru ini diterapkan secara berkelanjutan yang akhirnya menjadi Continue Business Plan," tegasnya.

Sementara itu, Ketua ARSADA Pusat, Dr. R. Heru Ariyadi, MPH mengatakan bahwa strategi marketing pada masa pandemi covid-19 antara lain adalah mengubah ancaman menjadi peluang dan mengubah kelemahan menjadi kekuatan.

Adapun Ir. Heriyanto, MMS, selaku VP Corporate Strategy Citilink Indonesia, menambahkan, dalam menghadapi pandemi covid-19, pihaknya mengurangi cost, memaksimalkan utilisasi alat produksi, meningkatkan layanan coargo, dan tentunya menerapkan protokol kesehatan baik di internal maupun untuk eksternal. (RO/A-1)